Что можно и нельзя делать в день Федора Летнего 21 июня, который называют Рябиновые ночи

Запрещено вредить природе. Подобными действиями, как считается, можно навредить себе. Не рекомендуется грустить. Согласно приметам, плохое настроение может сохраниться на целый год. Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Не следует жаловаться на яркое солнце. Предки верили, что таким образом можно навлечь на себя ухудшение зрения.