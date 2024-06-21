Что можно и нельзя делать в день Федора Летнего 21 июня, который называют Рябиновые ночи

Православная церковь 21 июня вспоминает святого Феодора Стратилата. В народе принято отмечать день Федора Летнего. Существует еще одно название — Федор Колодезник. Оно возникло по причине того, что в указанный день почитали колодезников — мастеров, знающих как именно нужно копать колодец. Кроме того, 21 июня празднуют Рябиновые ночи. С данного периода начинаются самые длинные дни, однако ночи самые короткие.
Что нельзя делать 21 июня
Запрещено вредить природе. Подобными действиями, как считается, можно навредить себе. Не рекомендуется грустить. Согласно приметам, плохое настроение может сохраниться на целый год. Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Не следует жаловаться на яркое солнце. Предки верили, что таким образом можно навлечь на себя ухудшение зрения.
Что можно делать 21 июня
По традиции, в Федоров день всегда рыли колодцы. Считалось, что в них будет хорошая и вкусная вода. Кроме того, 21 июня было принято набирать воду из семи колодцев для укрепления здоровья.
Согласно приметам, большое количестве росы говорит про жаркое лето. Гром и молнии 21 июня предупреждают, что сложности могут возникнуть при уборке сена. Град указывает на холодное и дождливое лето.