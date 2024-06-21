Выходные в Воронеже: Вальс цветов, фольклорный фестиваль, мастер-классы

ИНКЛЮЗИВНЫЙ БАЛ
21 июня в Воронеже пройдет «Вальс цветов». Второй Воронежский инклюзивный бал с участием людей с инвалидностью и без состоится в парке «Орленок». Организаторы выбрали дату неслучайно: 21 июня — Международный день цветов.
Устроители считают, как и цветы, люди нуждаются в заботе и внимании, чтобы расти и процветать. Особенно, если эти люди — с ограниченными возможностями.
— Несмотря на различия, все мы хотим любви, понимания и уважения. И когда мы можем принять и ценить разнообразие друг друга, мы создаем прекрасный сад, где каждый цветок может расцвести в полную силу, — отмечают организаторы. — Мы решили выйти на открытую площадку в парк, потому что это важно для людей с инвалидностью. Замкнутость в квартире и только близкие не должны быть единственным кругом общения, люди с инвалидностью должны иметь возможность свободно посещать культурно-массовые мероприятия, работать, заниматься спортом, путешествовать, танцевать, жить полной жизнью, находить друзей. А для остальных воронежцев это возможность узнать, что люди с инвалидностью такие же участники нашего социума только с некоторыми особенностями, их не надо бояться или игнорировать.
На мероприятии запланированы танцевальная программа в стиле
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня, в День памяти и скорби, в Воронеже пройдет несколько памятных мероприятий.
В музее-заповеднике Костенки в 12.00 и 14.00 мастер-класс «Календарь наших побед», вход свободный (6+). В 13.00 покажут фильм «Война глазами жителей села Костенки» (вход свободный, 6+) — в картине жители поделились воспоминаниями о тех страшных днях.
В Дивногорье в 12.30 симфонический оркестр ВКЗ вместе с эстрадным хором Fermata дадут концерт «Великая музыка Великой Победы». В программе произведений советских композиторов. Концерт пройдет на малой сцене (Дивный пер., возле подворья). Вход свободный. 6+
В библиотеке имени Никитина в 15.00 запланирован концерт ансамбля ветеранов войны и труда «Фронтовичка» «И память о войне нам песня оживит». Вход свободный, (12+).
В музее имени Крамского в 15.00 покажут фильм «Особо важное задание» (12+), снятый в Воронеже. Сюжет картины рассказывает об эвакуации Воронежского авиазавода. Сотрудники учреждения не только в короткий период провели эвакуацию предприятия, но и наладили выпуск самолетов-штурмовиков ИЛ-2, необходимых на фронте. Фильм рассказывает о труде в тылу, о подвиге людей в годы Великой Отечественной войны. Некоторые кадры фильма — автобиографические: жители, уходящие из Воронежа, сборочный цех Воронежского авиазавода, первый взлет самолетов ИЛ-2, Вогрэсовский мост. В главных ролях — Людмила Гурченко, Евгений Матвеев, Николай Крючков, Валерия Заклунная. 12+
В парке «Алые паруса» в 17.00 пройдет эскиз-читка произведения воронежского писателя Михаила Демиденко «Приключения Альберта Козлова». Вход свободный, (18+).
В Кольцовском сквере в 18.00 выступят артисты музыкально-литературного лектория с концертом «Песни Победы». Вход свободный. 6+
В парке «Орленок» в 21.00 в рамках проекта «Летний РетроКинозал» покажут кинофильм «Небесный тихоход». Вход свободный, 12+.
ПЛАТОНОВФЕСТ
На Платоновском фестивале на выходных в Камерном театре покажут спектакль по Платонову — «Корова» Курганского театра кукол «Гулливер» — 22 и 23 июня в 14.00 и 17.00 (12+).
В воскресенье Платоновфест проведет на Петровской набережной опен-эйр «Пирс». Выступят музыкальные группы из Ростова-на-Дону, Иваново, Махачкалы и Каспийска — «нееет, ты что», «Лето в городе», «Вещь». Начало в 17.00, 16+
В выходные также можно послушать экскурсию-променад по письмам Платонова к жене (12+) и посмотреть выставку «Социалистическое вещество» Сергея Гавриляченко. 12+
КОНЦЕРТЫ ВО ДВОРЦЕ
21, 22 и 23 июня в дворцовом комплексе Ольденбургских запланирован концерт «Магия Танго». В программе: знакомые мелодии в подлинном звучании, в также свежие аранжировки произведений неоклассики в исполнении коллектива Mon'Ochrome — Алексей Макареев, Максим Сывороткин, Татьяна Дылькова. Концерт пройдет в 14.00 во дворце (1 этаж), 12+
Вечером 23 июня на веранде дворца Ольденбургских пройдет опен-эйр «Летний джаз». Big band воронежской филармонии исполнит джазовые стандарты и новые аранжировки импровизационной музыки. Гости смогут свободно перемещаться по площадке, танцевать, сидеть на газоне или ступеньках (можно взять с собой коврики или пледы). Начало в 18.00 (12+).
БЕСПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРКАХ
22 июня в парке «Алые паруса» программа мастер-классов на свежем воздухе. Участники освоят азы народного ремесла, а также узнают историю бытовых ремесел и региональную специфику самобытных воронежских традиций. В 15.00, 6+
В Кольцовском сквере 23 июня с концертом выступит ансамбль народной песни и танца «Воронежские девчата». Начало в 18.00, вход свободный (0+
На Советской площади 22 и 23 июня шоу музыкальных фонтанов в 18.30, вход свободный. 0+
НА ТРОИЦУ
23 июня под Воронежем пройдет фестиваль «На Троицу». XXV фольклорный форум традиционной славянской культуры запланирован в селе Новая Усмань.
В 11.30 начнется праздничное шествие фольклорных коллективов по улицам села. Потом большой Троицкий хоровод заведут на берегу реки Усманка, затем пройдет театрализованный обряд спуска на воду троицкого венка.
В 12.00 на сцене набережной «Березки» откроется фестиваль. Пройдет большой Троицкий концерт, в котором этнографические и фольклорные коллективы исполнят традиционные народные песни в аутентичном исполнении.
На всей территории парка будут работать подворья сельских поселений района. Гости смогут попробовать каши по старинным русским рецептам, а также посетить выставку народных мастеров декоративно-прикладного искусства.
Вход свободный, 0+