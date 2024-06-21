Выходные в Воронеже: Вальс цветов, фольклорный фестиваль, мастер-классы

— Несмотря на различия, все мы хотим любви, понимания и уважения. И когда мы можем принять и ценить разнообразие друг друга, мы создаем прекрасный сад, где каждый цветок может расцвести в полную силу, — отмечают организаторы. — Мы решили выйти на открытую площадку в парк, потому что это важно для людей с инвалидностью. Замкнутость в квартире и только близкие не должны быть единственным кругом общения, люди с инвалидностью должны иметь возможность свободно посещать культурно-массовые мероприятия, работать, заниматься спортом, путешествовать, танцевать, жить полной жизнью, находить друзей. А для остальных воронежцев это возможность узнать, что люди с инвалидностью такие же участники нашего социума только с некоторыми особенностями, их не надо бояться или игнорировать.