Дожди, грозы и туман: о погоде в Приморье 21 июня

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах сильный. Грозы, местами туман. Ветер южный умеренный, на побережье до сильного. Температура воздуха +13…+26°C.