Дожди, грозы и туман: о погоде в Приморье 21 июня

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах сильный. Грозы, местами туман. Ветер южный умеренный, на побережье до сильного. Температура воздуха +13…+26°C.
Во Владивостоке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +15…+17°С, в пригороде до +21°C.
В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром туман. Ветер слабый до умеренного, во второй половине умеренный до сильного. Температура воздуха +20…+22°C.
В Находке облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +18…+20°C.
Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Находка +16°C, в заливе Посьета +21°C.