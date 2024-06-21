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Дожди, грозы и туман: о погоде в Приморье 21 июня

Во Владивостоке облачно, но с прояснениями.

Сейчас в Вашингтоне: +27° 5 м/с 62% 767 мм рт. ст. +28°
Источник: PrimaMedia.ru

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах сильный. Грозы, местами туман. Ветер южный умеренный, на побережье до сильного. Температура воздуха +13…+26°C.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +15…+17°С, в пригороде до +21°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром туман. Ветер слабый до умеренного, во второй половине умеренный до сильного. Температура воздуха +20…+22°C.

В Находке облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +18…+20°C.

Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Находка +16°C, в заливе Посьета +21°C.