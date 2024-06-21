Военных медиков будут готовить в Хабаровске

— У нас есть вся необходимая база для этого. Краевая клиническая больница — многопрофильный высокотехнологичный стационар, где не только сохраняют здоровье пациентов с помощью высоких технологий, но и постоянно наращивают их применение. Мы взаимодействуем с коллегами из Министерства обороны, чтобы понять специфику работы с ранеными бойцами: учимся, проводим совместные заседания, в том числе с хирургами, и применяем полученные знания на практике, — заявил Андрей Субботин.