Военных медиков будут готовить в Хабаровске

Накануне замминистра обороны РФ Анна Цивилёва и врио губернатора Дмитрий Демешин осмотрели Краевую клиническую больницу № 1 имени профессора Сергеева. Это одно из ведущих многопрофильных медицинских учреждений региона, где оказывают качественную высокотехнологичную помощь. В настоящее время здесь развернута 31 койка для бойцов, получивших ранения, по профилям «травматология-ортопедия», «торакальная хирургия», «абдоминальная хирургия», «урология» и «челюстно-лицевая хирургия». В дальнейшем количество коек планируется расширить до ста, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Замминистра обороны РФ и врио губернатора ознакомились с работой краевой клинической больницы № 1, а также института повышения квалификации специалистов здравоохранения. В отделении травматологии побеседовали с участниками спецоперации, проходящими лечение, осмотрели зал для реабилитации. С марта по июнь лечение в краевой больнице имени Сергеева прошли 40 человек, 19 пациентов продолжают получать медицинскую помощь.
— У нас есть вся необходимая база для этого. Краевая клиническая больница — многопрофильный высокотехнологичный стационар, где не только сохраняют здоровье пациентов с помощью высоких технологий, но и постоянно наращивают их применение. Мы взаимодействуем с коллегами из Министерства обороны, чтобы понять специфику работы с ранеными бойцами: учимся, проводим совместные заседания, в том числе с хирургами, и применяем полученные знания на практике, — заявил Андрей Субботин.
Об одном из случаев лечения участников СВО, пострадавших в боевых действиях, рассказал врач-уролог учреждения Александр Миллер. Пациент поступил в краевую больницу с гематомой, образовавшейся вокруг почки, передавливающей сосуды. Хабаровские врачи успешно провели операцию лапараскопическим методом, и сейчас боец долечивается в стационаре.
— Мы попросили, чтобы нам дали дополнительных специалистов в области военной медицины, рассмотрели вопросы об открытии такой кафедры в Хабаровске и о расширении мест для лечения и реабилитации участников СВО, которые получили ранения. Кафедра нужна, чтобы науку наложить на эти сложные случаи оказания медицинской помощи бойцам, — прокомментировал Дмитрий Демешин по итогам посещения больницы.
Добавим, всего для оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции в крае планируется задействовать пять гражданских больниц.