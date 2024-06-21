Что произошло в Хабаровском крае к утру 21 июня

Тигренок, найденный одиноко бродящим по дороге возле села Вознесенское в Хабаровском крае, обрел новый дом после спасения неравнодушными людьми. Малыш был в плохом состоянии, с поврежденными лапами. Специалисты провели операцию. По их предположениям, тигренок мог попасть под машину. Вернуться в дикую природу он не сможет, поэтому для него нашли новый дом в Минском зоопарке, куда он отправился 12 июня. Ветеринары подтвердили, что тигренок здоров.