Что произошло в Хабаровском крае к утру 21 июня

В ноябре 2023 года в селе имени Тельмана ЕАО убили местного жителя. К этому причастны сожительница жертвы и ее 18-летний племянник. Во время пьянки 43-летний мужчина и его 33-летняя сожительница поругались, и женщина нанесла ему несколько ударов по голове металлической кочергой, а затем приказала племяннику принести веревку, чтобы задушить мужчину.
В Хабаровске бетонный бюст Сталина, созданный заключенными в середине ХХ века, добавят в музейную экспозицию «Тюремный замок». Бюст лежал на чердаке с 1960-х, но в июне этого года его обнаружили. После сложной процедуры перемещения бюста в музей, планируется его реставрация. Бюст имеет значимость для музея, поскольку он был частью клуба, где работали сотрудники музея.
Тигренок, найденный одиноко бродящим по дороге возле села Вознесенское в Хабаровском крае, обрел новый дом после спасения неравнодушными людьми. Малыш был в плохом состоянии, с поврежденными лапами. Специалисты провели операцию. По их предположениям, тигренок мог попасть под машину. Вернуться в дикую природу он не сможет, поэтому для него нашли новый дом в Минском зоопарке, куда он отправился 12 июня. Ветеринары подтвердили, что тигренок здоров.