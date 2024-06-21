Новый долгожданный прямой авиарейс запускают из Владивостока заграницу

«Россия и Вьетнам с удовлетворением констатировали устойчивый рост числа прибывающих во Вьетнам российских туристов и высказались за дальнейшее расширение сотрудничества в сфере туризма, в том числе за счет увеличения числа прямых регулярных и чартерных авиарейсов между двумя странами и упрощения условий для взаимных поездок граждан», — говорится в совместном заявлении двух стран по итогам государственного визита во Вьетнам президента РФ Владимира Путина.