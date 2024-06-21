Новый долгожданный прямой авиарейс запускают из Владивостока заграницу

Россия и Вьетнам договорились увеличить число регулярных авиарейсов и упростить условия для взаимных поездок. Но ожидать быстрого открытия прямых полётов из Владивостока в дружественную страну в этом году не стоит, это перспектива следующего года. Ранее говорилось о планах вьетнамского лоукостера VietJet Air возить дальневосточников на курорт Нячанг, сообщает ИА PrimaMedia.
РФ возобновила авиасообщение с Вьетнамом в 2023 году. До пандемии в 2019 году Вьетнам посещало около 600 тысяч российских туристов в год. Вьетнам ранее продлил срок безвизового пребывания для российских граждан с 15 до 45 дней.
«Россия и Вьетнам с удовлетворением констатировали устойчивый рост числа прибывающих во Вьетнам российских туристов и высказались за дальнейшее расширение сотрудничества в сфере туризма, в том числе за счет увеличения числа прямых регулярных и чартерных авиарейсов между двумя странами и упрощения условий для взаимных поездок граждан», — говорится в совместном заявлении двух стран по итогам государственного визита во Вьетнам президента РФ Владимира Путина.
В нем также подчеркивается, что стороны продолжат обсуждение миграционных вопросов, обеспечение благоприятных условий для проживания, работы и учебы граждан России во Вьетнаме и граждан Вьетнама в России.
Владимир Путин на встрече с выпускниками советских и российских вузов в Ханое напомнил, что сейчас вьетнамские граждане имеют право оформлять электронные визы, но они дают возможность пребывать только 16 суток на территории России.
«Сегодня министру иностранных дел сказал: мы этот срок увеличим — так же, как сделали вьетнамские друзья в отношении граждан РФ, пребывающих на территории вашей страны», — сказал российский лидер.
Во время переговоров с президентом Вьетнама То Ламом Владимир Путин также назвал перспективным взаимодействие РФ и Вьетнама по развитию морского транспортного коридора Владивосток — Хошимин.
Регулярный морской сервис транспортной группы FESCO (базовая компания — ПАО «Дальневосточное морское пароходство») работает на маршруте между «Владивостокским морским торговым портом» (ВМТП, входит в FESCO) и вьетнамскими портами Хошимин и Ханой.
Отметим, что FESCO и вьетнамский логистический оператор Ratraco планируют организовать прямой железнодорожный сервис из России во Вьетнам через территорию Китая.
Вьетнамский президент То Лам на торжественном приеме в честь президента Владимира Путина заявил, что Вьетнам рассматривает Россию в качестве одного из приоритетных партнеров в своей внешней политике и всегда будет выступать за развитие отношений двух стран,
То Лам отметил, что во Вьетнаме всегда внимательно следят за развитием России и считают, что РФ преодолеет любые трудности и продолжит подтверждать свою роль в качестве стабильной и успешной страны.
Глава вьетнамского государства подтвердил, что во Вьетнаме всегда будут помнить огромную помощь, которую советский народ оказал Вьетнаму в борьбе за независимость и воссоединение страны в прошлом, а также в процессе обновления, строительства и защиты страны в нынешний период.