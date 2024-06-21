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В Красноярске 21 июня будет самый длинный световой день

21 июня наступит день летнего солнцестояния, после которого световой день пойдёт на убыль.

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Источник: СибГУ имени Решетнева

В пятницу, 21 июня, в Красноярск придёт астрономическое лето. Об этом рассказали в Университете Решетнёва.

С 3:51 часа 21 июня начнётся самый длинный в этом году световой день — день летнего солнцестояния. Он продлится 17 часов 37 минут.

«Восход Солнца 21 июня будет в 4:01, а заход — в 21:39 по красноярскому времени. Солнце зайдёт за горизонт максимум на 10,5 градусов. Поэтому настоящей ночи не будет. Будут сумерки. Астрономы в это время не работают. Ночные наблюдения невозможны», — объяснил руководитель обсерватории Университета Решетнёва Сергей Веселков.

В этот день Солнце расположиться на максимальной высоте над горизонтом. После этого световой день начнёт идти на убыль.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае 21 июня ожидаются замозорозки.