В Красноярске 21 июня будет самый длинный световой день

«Восход Солнца 21 июня будет в 4:01, а заход — в 21:39 по красноярскому времени. Солнце зайдёт за горизонт максимум на 10,5 градусов. Поэтому настоящей ночи не будет. Будут сумерки. Астрономы в это время не работают. Ночные наблюдения невозможны», — объяснил руководитель обсерватории Университета Решетнёва Сергей Веселков.