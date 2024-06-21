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Самокатчик снес шлагбаум около здания правительства Приморья

Возмещение ущерба обошлось молодому человеку в 12 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Молодой человек на электросамокате снес шлагбаум закрытой парковки у здания Правительства Приморского края во Владивостоке, когда катался по городу со своим другом. Он признал свою вину и возместил ущерб, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали правонарушение. Парень признался в содеянном и оплатил стоимость восстановительных работ компании «Цифровое Приморье».

Отметим, что это первый случай, когда виновник происшествия сам признал свою вину. В противном случае, ему могло грозить до трех лет лишения свободы или принудительные работы.

Ранее «КП» писала о подростках-вандалах, которые опрокинули мусорный контейнер и помочились на дорогу.