Самокатчик снес шлагбаум около здания правительства Приморья

Молодой человек на электросамокате снес шлагбаум закрытой парковки у здания Правительства Приморского края во Владивостоке, когда катался по городу со своим другом. Он признал свою вину и возместил ущерб, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Камеры видеонаблюдения зафиксировали правонарушение. Парень признался в содеянном и оплатил стоимость восстановительных работ компании «Цифровое Приморье».
Отметим, что это первый случай, когда виновник происшествия сам признал свою вину. В противном случае, ему могло грозить до трех лет лишения свободы или принудительные работы.
Ранее «КП» писала о подростках-вандалах, которые опрокинули мусорный контейнер и помочились на дорогу.