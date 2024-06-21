Учителя в Хабаровском крае привлекли к ответственности за конфликт с учеником

В Охотском районе после вмешательства прокуратуры учитель привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Прокуратура Охотского района провела проверку на основании размещенной в сети Интернет публикации о нарушении прав ученика образовательной школы № 1 ₽.п. Охотска.
Установлено, что в мае этого года между учеником 7 класса и учителем физики произошел конфликт, в ходе которого преподаватель применил к подростку физическую силу.
По представлению прокурора педагог привлечен к дисциплинарной ответственности, приняты меры по недопущению подобных нарушений.
Также прокуратура района контролирует ход проверки, проводимой следственным органом по данному факту.
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором видно, как учитель силой усадил ученика за парту. Выяснилось, что парень во время урока попросился выйти. Он встал и пошёл к двери, несмотря на запрет преподавателя. Произошла перепалка, а потом педагог схватил непослушного ученика за кофту и швырнул на стул. Когда ученик взял телефон, чтобы позвонить родителям, учитель вырвал его из рук. Всё это засняли одноклассники, очень при этом веселясь.