Учителя в Хабаровском крае привлекли к ответственности за конфликт с учеником

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором видно, как учитель силой усадил ученика за парту. Выяснилось, что парень во время урока попросился выйти. Он встал и пошёл к двери, несмотря на запрет преподавателя. Произошла перепалка, а потом педагог схватил непослушного ученика за кофту и швырнул на стул. Когда ученик взял телефон, чтобы позвонить родителям, учитель вырвал его из рук. Всё это засняли одноклассники, очень при этом веселясь.