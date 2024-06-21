Хиромант-медиум из Новосибирска участвует в шоу ТНТ «Место силы»

Телеканал ТНТ объявил о скором появлении в эфире реалити-шоу «Место силы», которое снимали в Санкт-Петербурге. Участники раскрывали тайны питерских легенд и загадочные исторические события, а также помогали знаменитостям в их запутанных жизнях.
Одна из участниц — Эльвира Гебар из Новосибирска. Ей 33 года, она хиромант-медиум. Сообщается, что девушка сильна в ясновидении и яснослышании, работает с Таро и бубном. Эльвира проводит практики с отцом-экзорцистом и находится под наставничеством городской шаманки.
Шоу «Место силы» стартует 29 июня. Ведущим выступит фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко.