В Новосибирске прекращены поиски пропавшей 8-летней девочки

Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Напомним, вечером в четверг в Пашино во время прогулки пропала 8-летняя девочка. К поискам девочки подключились волонтеры и полиция.
Поздним вечером стало известно, что девочка нашлась.
«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», — написали волонтеры.
В комментариях под постом о поисках девочки сказано, что её перехватили на остановке «Институт горного дела», она ехала в троллейбусе.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирске в «Тойоте» нашли тела двоих мужчин.