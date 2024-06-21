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В Новосибирске прекращены поиски пропавшей 8-летней девочки

В Новосибирске найдена живой пропавшая 20 июня 8-летняя девочка.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, вечером в четверг в Пашино во время прогулки пропала 8-летняя девочка. К поискам девочки подключились волонтеры и полиция.

Поздним вечером стало известно, что девочка нашлась.

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», — написали волонтеры.

В комментариях под постом о поисках девочки сказано, что её перехватили на остановке «Институт горного дела», она ехала в троллейбусе.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирске в «Тойоте» нашли тела двоих мужчин.