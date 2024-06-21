В центре Красноярска ввели новые перекрытия движения

Об этом сообщили в мэрии.
Так, по нечетной стороне проспекта Мира в районе здания № 51 до 9 июля перекрыли крайнюю правую полосу на участке длиной 20 метров. Это необходимо для проведения аварийного ремонта сетей водоснабжения, работы ведет «КрасКом».
А на улице Кирова из-за ремонта тепловой сети с 08:00 часов 21 июня до 20:00 часов 8 июля будут перекрыты полосы движения на пересечении с улицей Урицкого. Временные знаки «Движение запрещено» установлены на участках от улицы Карла Маркса до здания № 11 по улице Кирова и от улицы Бограда до здания № 8 по Кирова.
«Здесь ведется реконструкция тепловой сети, которая проходит под дорогой. Протяженность участка — 155 метров, вдоль Кирова от Маркса и до Урицкого. Работать будем до сентября, — рассказывают в СГК. — После того, как 8 июля откроем участок на перекрестке, ограничение движения коснется следующего за ним — по Кирова в сторону Маркса. Просим горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам».