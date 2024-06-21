В центре Красноярска ввели новые перекрытия движения

«Здесь ведется реконструкция тепловой сети, которая проходит под дорогой. Протяженность участка — 155 метров, вдоль Кирова от Маркса и до Урицкого. Работать будем до сентября, — рассказывают в СГК. — После того, как 8 июля откроем участок на перекрестке, ограничение движения коснется следующего за ним — по Кирова в сторону Маркса. Просим горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам».