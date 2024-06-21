Тренер вратарей Олег Филимонов вернулся в хабаровский «Амур»

Хоккейный клуб «Амур» и тренер вратарей Олег Филимонов заключили контракт на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги. Специалист провел в Хабаровске много лет, выступая и в качестве вратаря и в качестве тренера. Затем он продолжил карьеру в Уфе, но принял решение вернуться на Дальний Восток, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Олег Филимонов родился в 1966 году в Ижевске, через 19 лет переехал в Хабаровск. В сезоне 1985/1986 он занял место в воротах хоккейной команды «СКА-Хабаровск», которая тогда выступала во второй лиге Чемпионата Советского Союза. Следующие 19 сезонов Филимонов провел на Дальнем Востоке. Он прошел с командой весь путь ее становления — от второй лиги Чемпионата СССР до элиты уже российского хоккея.
Незаменимый вратарь добился внушительных показателей по проведенным матчам (160), победам (50) и «сухарям» (12), эти рекорды клуба принадлежали ему долгое время.
Завершив карьеру игрока, Филимонов продолжил трудиться в «Амуре» — он стал тренером и 18 сезонов подряд готовил вратарей для хабаровской команды, включая Алексея Мурыгина. Последние два года Олег Филимонов тренировал голкиперов уфимского «Салавата Юлаева», но принял решение вернуться на Дальний Восток.