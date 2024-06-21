Тренер вратарей Олег Филимонов вернулся в хабаровский «Амур»

Олег Филимонов родился в 1966 году в Ижевске, через 19 лет переехал в Хабаровск. В сезоне 1985/1986 он занял место в воротах хоккейной команды «СКА-Хабаровск», которая тогда выступала во второй лиге Чемпионата Советского Союза. Следующие 19 сезонов Филимонов провел на Дальнем Востоке. Он прошел с командой весь путь ее становления — от второй лиги Чемпионата СССР до элиты уже российского хоккея.