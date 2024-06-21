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Жители Новосибирска смогут летать во Вьетнам прямым рейсом

Открыть это направление планируют в зимний сезон.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания S7 планирует запустить рейс Новосибирск-Вьетнам в зимний сезон 2024−2025. Информацию передает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Дмитрия Куделькина.

— Развитие будем продолжать. Рассматриваем открытие перевозок во Вьетнам в зимний сезон. Новые направления будут, — заявил Куделькин на XI Международном Сибирском транспортном форуме.

Много вопросов об увеличении количества рейсов в другие страны на мероприятии также задавали Александру Сергееву, начальнику отдела стратегического планирования ЗАО «Группа компаний S7».

Ранее мы писали, что взлетную полосу аэропорта Толмачево реконструируют в 2025 году. На первый и второй этапы ремонта выделят по пять миллиардов рублей.