Набережная Спортивной гавани во Владивостоке превращается в парк у моря

Реконструкция набережной Спортивной гавани во Владивостоке активно продвигается вперёд. Проект, направленный на преобразование прибрежной территории в привлекательный парк у моря, предусматривает создание комфортабельного пространства для отдыха горожан и гостей города. По информации городской администрации, на данный момент работы ведутся на участке от входа на набережную со стороны улицы Пограничной до береговой линии, где уже завершен демонтаж прежних объектов.
Феликс Машков, руководитель компании-разработчика Concrete Jungle и автор проекта, сообщил, что в процессе демонтажа было решено сохранить брусчатку для последующего повторного использования. Это потребовало значительных усилий для очистки и сортировки материала. Были также демонтированы старые бетонные покрытия и перенесены клумбы. В настоящее время производится отсыпка земляных насыпей и формирование нового ландшафта.
Машков добавил, что в ближайшее время начнутся работы по дренажу и прокладке электросетей, после чего будет выполнена вертикальная планировка, бетонирование, установка бордюров и укладка брусчатки. Также предусмотрена установка малых архитектурных форм и системы освещения.
Посетители смогут наслаждаться видами Спортивной гавани с новых трибун, расположенных у самой воды. Для комфортного отдыха на набережной предусмотрена установка скамеек различных конструкций.
Реконструкция набережной является частью мастер-плана развития Владивостока и осуществляется благодаря федеральной поддержке и средствам специального казначейского кредита. Открытие обновлённой части набережной запланировано на сентябрь, а полное завершение работ ожидается к концу года.