Набережная Спортивной гавани во Владивостоке превращается в парк у моря

Реконструкция набережной Спортивной гавани во Владивостоке активно продвигается вперёд. Проект, направленный на преобразование прибрежной территории в привлекательный парк у моря, предусматривает создание комфортабельного пространства для отдыха горожан и гостей города. По информации городской администрации, на данный момент работы ведутся на участке от входа на набережную со стороны улицы Пограничной до береговой линии, где уже завершен демонтаж прежних объектов.