От ИИ до пельменной катапульты. Что изобретают кузбасские школьники

В Кузбассе подвели итоги пятого регионального конкурса для школьников «Детские изобретения, изменившие мир». Подробнее — в нашем материале.
Ещё не всё придумано.
А в Москве на площадке университета науки и технологий МИСИС прошёл финал основного сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», в числе победителей и призёров есть и наши юные земляки.
По информации пресс-службы администрации регионального правительства, в этом году юные кузбассовцы подали на конкурс «Детские изобретения, изменившие мир» 372 заявки. За победу боролись ученики с 1-го по 11 класс.
Они представили индивидуальные или командные проекты на тему «Моё изобретение — мой шаг в будущее», комплексные творческие работы по направлению «Детские изобретения — инновации для жизни», а также прошли тестирование по вопросам интеллектуальной собственности.
Победителями и призёрами стали 45 детей, им вручили дипломы и ценные подарки. Одним из лучших индивидуальных проектов признали метод использования водоросли хлореллы для очистки воздуха. Его представил шестиклассник из Киселёвска Тимофей Бельц. Также победителями стали кемеровские пятиклассники Гордей Иванкин с разработанным и запрограммированным роботом-машиной на платформе ESP32 и Ярослав Гагин со Smart-фермой для выращивания микрозелени.
К конкурсу ребята подошли творчески. Ученики четвёртого и второго классов из Кемерова Андрей и Ксения Веревкины придумали пельменную катапульту. А третьеклассники из Новокузнецка Кирилл и Данил Клементьевы разработали самосвал-универсал. Ученик восьмого класса из Кемерова Марк Хуснутдинов представил проект использования искусственного интеллекта для определения заболеваний дыхательных путей.
«За пять лет интерес к конкурсу и вопросам интеллектуальной собственности значительно вырос. Это доказывает увеличение количества участников. Интеллектуальное состязание помогает школьникам понять, что не всё придумано до них. Они тоже могут стать авторами интересных и полезных изобретений, владельцами интеллектуальной собственности. Например, в 2023 году четвероклассник из Калтана Глеб Туркин, один из самых юных участников, разработал ультразвуковой увлажнитель воздуха с подсветкой», — рассказала директор НОЦ «Кузбасс-Донбасс» Ирина Ганиева.
Отмечается, что конкурс направлен на привлечение внимания подрастающего поколения к участию в инновационном развитии региона. Его организаторами выступают Научно-образовательный центр «Кузбасс-Донбасс» и министерство науки области.
Юные инженеры.
Конкуренция в финале основного сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» была большой. По информации регионального министерства образования, за победу боролись более 7000 школьников, студентов и молодых специалистов. Они представили решения по теме бережливого производства.
Кузбасская команда «Интеграция» заняла третье место. В неё вошли Святослав Шарыгин из лицея № 62, Фёдор Шиман из гимназии № 42, Егор Чесноков и Дарья Бегунова из Городского классического лицея. Ребята получили бронзовые медали Школьной лиги в направлении «Решение кейса». По заданию компании «СИБУР» ребята представили проект инновационного машиностроительного комплекса. Школьники сделали акцент на мероприятиях по внедрению бережливого производства и подготовке квалифицированных кадров.
Также в финале чемпионата подвели итоги в номинации «Конкурс проектов, макетов среди школьников шестых-восьмых классов». Проект Марка Волошина, Александра Петрова и Максима Каширских из Городского классического лицея стал победителем инженерно-технического направления. Ребята предложили идею по разработке программно-аппаратного комплекса для дистанционной диагностики электромеханического оборудования.
Кстати, руководителя проекта Ивана Паскаря включили в Зал славы Чемпионата «CASE-IN» в категории «Наставники».