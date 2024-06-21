От ИИ до пельменной катапульты. Что изобретают кузбасские школьники

«За пять лет интерес к конкурсу и вопросам интеллектуальной собственности значительно вырос. Это доказывает увеличение количества участников. Интеллектуальное состязание помогает школьникам понять, что не всё придумано до них. Они тоже могут стать авторами интересных и полезных изобретений, владельцами интеллектуальной собственности. Например, в 2023 году четвероклассник из Калтана Глеб Туркин, один из самых юных участников, разработал ультразвуковой увлажнитель воздуха с подсветкой», — рассказала директор НОЦ «Кузбасс-Донбасс» Ирина Ганиева.