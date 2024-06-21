Сколько нужно двигаться человеку, чтобы сохранить здоровье?

Взрослые люди (18−64 года) должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю, высокой интенсивности — не менее 75 минут в неделю. Можно распределять это время: например, заниматься по 30 минут 5 раз в неделю. Не менее двух раз в неделю необходимо заниматься силовыми упражнениями.