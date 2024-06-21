В Красноярске замерили вредные выбросы от личного транспорта

Проверку прошли 12 автомобилей — превышений нет. Однако у двух автомобилей зафиксировали предельные показатели, граничащие с превышениями допустимых выбросов. Владельцам транспортных средств рекомендовано пройти техническое обслуживание.
Всем, кто прошел экологическую проверку, выдали специальные наклейки. Теперь на улицах города можно увидеть автомобили, которые соответствуют всем экологическим нормам.
Одним из участников акции стал министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин. Он также испытал свой личный автомобиль дымомером и газоанализаторами. Приборы показали, что все в норме, отмечает пресс-служба ведомства.
«Акцию мы проводим для того, чтобы обратить внимание жителей на экологичность транспорта. В этом вопросе очень важна сознательность и желание человека улучшить экологию. Я благодарен каждому, кто сегодня нашел время и поучаствовал в нашем мероприятии», — прокомментировал министр.
В ведомстве подчеркнули, что участников акции было бы больше, но мероприятие прервала непогода: в дождь замеры проводить нельзя.