В Красноярске замерили вредные выбросы от личного транспорта

«Акцию мы проводим для того, чтобы обратить внимание жителей на экологичность транспорта. В этом вопросе очень важна сознательность и желание человека улучшить экологию. Я благодарен каждому, кто сегодня нашел время и поучаствовал в нашем мероприятии», — прокомментировал министр.