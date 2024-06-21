На Ольхоне идёт капремонт дороги Баяндай-Еланцы-Хужир

=Ремонт выполняется со 159-го по 161-ый км. Работы ведутся по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2024 году планируется выполнить асфальтирование автомобильной дороги и устройство тротуаров в границах поселка Хужир. Завершение работ на данном участке предусмотрено в 2025 году.
В связи с началом строительного сезона с 24 июня 2024 года увеличится поток грузового транспорта, который завозит на остров строительные материалы, необходимые для капитального ремонта данной автодороги. Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области обращает внимание, что такой транспорт будет иметь приоритет при погрузке на паром на остров Ольхон.
Сообщение с островом для легкового транспорта не прекращается. При этом автомобили скорой помощи, полиции, противопожарной службы и других специализированных служб, а также общественный транспорт будут заезжать на паромную переправу вне очереди.
По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева были установлены виеокамеры и за ситуацией на паромной переправе на остров Ольхон можно следить онлайн: в сторону МРС, в сторону переправы (Сахюрта).
Также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году продолжится капитальный ремонт подъезда к посёлку Хужир и дороги из этого населённого пункта в Харанцы.