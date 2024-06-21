На Ольхоне идёт капремонт дороги Баяндай-Еланцы-Хужир

В связи с началом строительного сезона с 24 июня 2024 года увеличится поток грузового транспорта, который завозит на остров строительные материалы, необходимые для капитального ремонта данной автодороги. Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области обращает внимание, что такой транспорт будет иметь приоритет при погрузке на паром на остров Ольхон.