В новосибирском котловане на Юго-Западном пострадали пять детей с начала лета

С начала лета в опасном котловане на Юго-Западном пострадали шесть человек, пять из которых — дети. Информацию передает администрация Новосибирска со ссылкой на спасателей МАСС.
— Рыболовные крючки и глубокие порезы — вот основные причины для вызова бригады скорой в этом году. Один ребенок напоролся на рыболовный крючок, еще одному вызывали скорую, когда он в воде порезался об одноразовый мангал, — рассказал спасатель МАСС Дмитрий Малых.
В выходные дни к водоему выходят сотни новосибирцев, не задумываясь о рисках. Водолазы никогда не исследовали дно, так как официально в котловане плавать запрещено.
— Это один из самых опасных в Новосибирске водоемов. Качество воды обычно не соответствует требованиям, очень резкие перепады глубин до 20 с лишнем метров, рельеф дна неровный, есть холодные подводные ключи, поэтому вода здесь не прогревается, и в любой момент мышцы пловцов может свести судорогой. Родители не представляют всех рисков, разрешая детям здесь купаться, — добавил начальник МАСС Дмитрий Фокин.
В ближайшие выходные синоптики прогнозируют жару. Спасатели же напоминают новосибирцам, что для безопасного отдыха открыты официальные пляжи в парках «Бугринская роща» и «У моря Обского».
Ранее мы писали, что котлован на Юго-Западном никогда не признают официальным водоемом. Жители негодуют: по их мнению, это нормальный пляж.