В новосибирском котловане на Юго-Западном пострадали пять детей с начала лета

— Это один из самых опасных в Новосибирске водоемов. Качество воды обычно не соответствует требованиям, очень резкие перепады глубин до 20 с лишнем метров, рельеф дна неровный, есть холодные подводные ключи, поэтому вода здесь не прогревается, и в любой момент мышцы пловцов может свести судорогой. Родители не представляют всех рисков, разрешая детям здесь купаться, — добавил начальник МАСС Дмитрий Фокин.