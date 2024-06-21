Солнце над Хабаровском застыло в зените

Когда светило находится в северной части эклиптики, самый длинный день наступает в Северном полушарии, а когда в южной точке — в Южном. В течение суток высота Солнца над горизонтом почти неизменна. Оно словно застывает в зените и не движется, отсюда и название — солнцестояние. Летнее солнцестояние происходит обычно 21-го числа первого месяца лета, но в високосные года дата смещается на день раньше, то есть на 20 июня. Однако, в Хабаровске 20 июня световой день длился 16 часов 7минут, а 21 июня — на одну минуту больше. А уже 22 июня он станет на одну минуту короче. День пойдет на убыль.