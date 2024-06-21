Солнце над Хабаровском застыло в зените

Сегодня, 21 июня наступает летнее солнцестояние. В этот день Солнце достигает наивысшей точки своей траектории в небе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Когда светило находится в северной части эклиптики, самый длинный день наступает в Северном полушарии, а когда в южной точке — в Южном. В течение суток высота Солнца над горизонтом почти неизменна. Оно словно застывает в зените и не движется, отсюда и название — солнцестояние. Летнее солнцестояние происходит обычно 21-го числа первого месяца лета, но в високосные года дата смещается на день раньше, то есть на 20 июня. Однако, в Хабаровске 20 июня световой день длился 16 часов 7минут, а 21 июня — на одну минуту больше. А уже 22 июня он станет на одну минуту короче. День пойдет на убыль.
День летнего солнцестояния является одним из четырех важных праздников «годового колеса», по которым ведется отсчет годового цикла. С древних времен этой дате придают магическое значение, с ней связано много обрядов и ритуалов. На Руси в период летнего солнцестояния праздновали день Ивана Купалы, который после принятия григорианского календаря перенесли на 7 июля. В деревнях устраивали гулянья, плели венки из цветов, разводили костры и отправлялись на поиски цветка папоротника, который, согласно народному поверью, цветет раз в год и приносит удачу.
И хотя папоротник, как известно, не цветет, люди не оставляют надежд его найти. Так они верят в чудо.
На рассвете наши предки умывались росой и загадывали желания, верили, что если что-то пожелать до восхода солнца, то загаданное обязательно сбудется. Незамужние девушки пускали по реке венки из полевых цветов. По поверью, они непременно должны были приплыть к суженому.
Существует и множество погодных примет, связанных с этим днем. Так, обильная роса по утру предвещает богатый урожай. Хорошим знаком считается теплая безветренная погода и яркое солнце. А дождливая и промозглая погода, наоборот, сулит неприятности. День летнего солнцестояния считают особым не только в народе. Астрологи также подтверждают, что в этот день наблюдается довольно мощная энергетика. В эти сутки усиливаются жизненные силы, открываются возможности для роста и самовыражения.