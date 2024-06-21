СК собрал доказательства планов нацистов истребить советский народ

В качестве примеров целенаправленного истребления Бастрыкин привел убийство 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы в 1941 году, массовые расстрелы жителей деревни Хацунь в Брянской области в 1941 году (убито 318 мирных жителей, среди них 60 детей), убийство не менее 2,6 тыс. мирных жителей в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942—1943 годах. Кроме того, он указал, что по имеющимся данным, за время оккупации истребили порядка 278 тыс. мирных советских граждан и военнопленных.