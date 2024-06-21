СК собрал доказательства планов нацистов истребить советский народ

«Совокупный анализ собранных нами материалов по разным регионам подтверждает, что все это совершалось согласно преступному плану гитлеровского режима с целью истребления мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа», — сказал он.
В качестве примеров целенаправленного истребления Бастрыкин привел убийство 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы в 1941 году, массовые расстрелы жителей деревни Хацунь в Брянской области в 1941 году (убито 318 мирных жителей, среди них 60 детей), убийство не менее 2,6 тыс. мирных жителей в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942—1943 годах. Кроме того, он указал, что по имеющимся данным, за время оккупации истребили порядка 278 тыс. мирных советских граждан и военнопленных.
«Не поддается пониманию, как вообще можно стрелять в безоружных людей, особенно детей, это просто ужасно. Эти и другие факты зверств нацистов на оккупированной территории Советского Союза подтверждаются не только архивными материалами, среди которых переведенные трофейные документы, но и результатами проведенных следственных действий», — подчеркнул Бастрыкин.
Председатель СК РФ также указал, что западные страны не вспоминают режим Гитлера по огромным жертвам среди мирного населения СССР, они пытаются предать забвению память миллионов погибших.
«Мы видим, что позиция Запада в последние годы стала меняться. Там пытаются переписать итоги Второй мировой войны, возложив ответственность за нее не только на нацистскую Германию, но и на СССР», —заявил он.
Ранее, 1 апреля, ФСБ рассекретила документы о подготовке абвером детей-сирот для диверсий. Документы Центрального архива ФСБ России показывают, как германские спецслужбы использовали советских подростков для совершения диверсионно-разведывательных действий в тылу частей Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Подобные эпизоды в первые месяцы начала войны были выявлены Особыми отделами НКВД СССР.
8 мая документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса в 1941—1942 годах рассекретили и передали в донецкий музей Великой Отечественной войны специалисты управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР). Переданные в музей материалы будут использоваться для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками из ОУН-УПА (признана в РФ экстремистской и запрещена) в годы войны.