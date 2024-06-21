Сильные дожди с грозами сохранятся в Омской области до выходных

В Обь-Иртышском УГМС в четверг, 20 июня, опубликовали штормовое предупреждение в Омской области. А уже вечером на город обрушился практически тропический ливень с грозой. Молнии сверкали в нескольких районах Омска.
По прогнозу синоптиков, непогода сохранится в регионе и сегодня, 21 июня. Ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, штормовой ветер с порывами 25 метров в секунду и более, крупный град и гроза.
К выходным буря утихнет, но окончательно Омскую область не покинет. В субботу, 22 июня, местами пройдут сильные дожди, грозы. Порывы ветра составят до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +14… +19 градусов, днём от +23 до +28 градусов.
В воскресенье, 23 июня, ветер стихнет до 2−7 метров в секунду, а температура в дневные часы повысится до +27… +32 градусов.