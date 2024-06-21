Дождь и холодный ветер обещает погода в Иркутске 21 июня 2024

Вот уже несколько дней жителям областного центра приходится мирится с капризами погоды. Стоявшую неделю жару сменили низкие температуры и дождь. Погода в Иркутске 21 июня 2024 вновь будет далека от летней. Синоптики сулят небольшие дожди и холодный ветер. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 21 июня 2024
— Днем в столице региона будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный 6−11 м/с. Воздух прогреется до +15…+17, — поделились в метеобюро.
Погода в Иркутске 21 июня значительно хуже, чем в остальном Приангарье. По области местами прогнозируют дожди, грозы, а в северных районах заморозки от 0 до −2.
В большинстве районов ожидаются северо-западные, юго-восточные ветра с порывами до 14 м/с. Температура воздуха в среднем +17…+22. На севере при малооблачной погоде +25…+30.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области со следующей недели ожидается высокий риск пожаров. С 23 июня по прогнозам метеорологов в регионе установятся высокие температуры.