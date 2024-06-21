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Дождь и холодный ветер обещает погода в Иркутске 21 июня 2024

Дождь и ветер придут в Иркутск 21 июня 2024.

Сейчас в Вашингтоне: +27° 5 м/с 62% 767 мм рт. ст. +28°
Источник: Комсомольская правда

Вот уже несколько дней жителям областного центра приходится мирится с капризами погоды. Стоявшую неделю жару сменили низкие температуры и дождь. Погода в Иркутске 21 июня 2024 вновь будет далека от летней. Синоптики сулят небольшие дожди и холодный ветер. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 21 июня 2024

— Днем в столице региона будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный 6−11 м/с. Воздух прогреется до +15…+17, — поделились в метеобюро.

Погода в Иркутске 21 июня значительно хуже, чем в остальном Приангарье. По области местами прогнозируют дожди, грозы, а в северных районах заморозки от 0 до −2.

В большинстве районов ожидаются северо-западные, юго-восточные ветра с порывами до 14 м/с. Температура воздуха в среднем +17…+22. На севере при малооблачной погоде +25…+30.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области со следующей недели ожидается высокий риск пожаров. С 23 июня по прогнозам метеорологов в регионе установятся высокие температуры.