Дождь и холодный ветер обещает погода в Иркутске 21 июня 2024

Вот уже несколько дней жителям областного центра приходится мирится с капризами погоды. Стоявшую неделю жару сменили низкие температуры и дождь. Погода в Иркутске 21 июня 2024 вновь будет далека от летней. Синоптики сулят небольшие дожди и холодный ветер. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.