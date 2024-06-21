В Омске жителям многоэтажки на Бульварной насчитали лишний миллион за электричество

На основании сведений, размещённых в СМИ, надзорное ведомство провело проверку деятельности «Омской энергосбытовой компании». В ходе неё были выявлены такие нарушения, как ненадлежащее оформление платёжных документов и необоснованное применение периода при расчёте платы за электроэнергию.
В связи с этим прокуратура Центрального округа Омска внесла руководителю «ОЭК» представление. Платёжные документы были приведены в соответствие с требованиями закона.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, были снижены суммы платежей по 325 лицевым счетам в отношении 485 жильцов. Общая сумма превысила 1,2 миллиона рублей.