В Омске жителям многоэтажки на Бульварной насчитали лишний миллион за электричество

На основании сведений, размещённых в СМИ, надзорное ведомство провело проверку деятельности «Омской энергосбытовой компании». В ходе неё были выявлены такие нарушения, как ненадлежащее оформление платёжных документов и необоснованное применение периода при расчёте платы за электроэнергию.