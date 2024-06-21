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Возле ТЦ «Омский» вырубят 13 елей, но высадят новые

Члены «зелёной» комиссию одобрили вырубку.

Источник: Аргументы и факты

Члены «зелёной» комиссии при омской мэрии одобрили вырубку 13 елей, расположенных возле торгового центра «Омский» на улице Интернациональной. Снос деревьев разрешили при условии одновременной высадки новых елей в том же количестве.

На заседании комиссии представитель торгового центра пояснила, что первоначально планировалось убрать ещё несколько живых деревьев, чтобы увеличить расстояние между ними и улучшить их рост. «Ели душат друг друга, потому что им мало света и питания», — пояснила она. Агроном рекомендовала проредить деревья, но из-за отсутствия места для альтернативной высадки ограничились удалением сухостойных елей, которые действительно нуждаются в замене.

экология