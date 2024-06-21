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Во Владивостоке скончалась экс-директор ТФОМС Елена Кузнецова

Бывший сотрудник Минздрава Приморья скончалась на 58 году жизни.

Источник: Соцсети

Экс-директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморья Кузнецова Елена Геннадьевна родилась 23 июня 1966 года. Она скончалась 20 июня 2024 года, не дожив до своего 59-летия, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Всю жизнь она проработала в системе здравоохранения всю жизнь. Елена Геннадьевна окончила Дальневосточный технологический институт бытового обслуживания по специальности экономист и пошла работать в детскую краевую больницу по специальности. Позже она стала главным бухгалтером.

Позже специалист перешла в краевую клиническую больницу на должность замглавврача по экономике. В 1999 году Елена Геннадьевна стала сотрудником регионального Минздрава. Она показала себя высокопрофессиональным, добросовестным специалистом и проработала здесь с перерывами на профсоюзную деятельность почти 14 лет.

Затем Елену Кузнецову пригласили возглавить ТФОМС. Все отзывались о ней как о чутком, добром человеке с высокими моральными качествами и профессиональными навыками.

«Добрый, отзывчивый человек, исполнительный работник, верный и преданный своему делу руководитель, внесший огромный вклад в развитие системы здравоохранения Приморского края», — добавили в ведомстве.

Коллеги выражают глубокое соболезнование родным и близким.

Прощание состоится 25 июня: отпевание в 12:20 на улице Бородинская, 25, ст.2; прощание на морском кладбище (крематорий) в 14.00; поминальный обед в 15:30 на улице Русская, 41 (Восточная Жемчужина).