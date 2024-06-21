Во Владивостоке скончалась экс-директор ТФОМС Елена Кузнецова

Позже специалист перешла в краевую клиническую больницу на должность замглавврача по экономике. В 1999 году Елена Геннадьевна стала сотрудником регионального Минздрава. Она показала себя высокопрофессиональным, добросовестным специалистом и проработала здесь с перерывами на профсоюзную деятельность почти 14 лет.