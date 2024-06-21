Дожди ожидаются в пятницу на большей части территории Казахстана

«На большей части территории РК по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, днем на севере, в горных районах юго-востока страны ожидается сильный дождь, на севере с выпадением града, также по республике ожидается усиление ветра. Лишь на востоке, северо-западе погода будет без осадков. Днем в Атырауской, Кызылординской областях, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, на западе, в центре области Ұлытау сохраняется сильная жара, в области Абай, Жетісу ожидается сильная жара», — говорится в сообщении.