Дожди ожидаются в пятницу на большей части территории Казахстана

«На большей части территории РК по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, днем на севере, в горных районах юго-востока страны ожидается сильный дождь, на севере с выпадением града, также по республике ожидается усиление ветра. Лишь на востоке, северо-западе погода будет без осадков. Днем в Атырауской, Кызылординской областях, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, на западе, в центре области Ұлытау сохраняется сильная жара, в области Абай, Жетісу ожидается сильная жара», — говорится в сообщении.
В Актюбинской, Алматинской, на севере, востоке области Ұлытау, на севере области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на северо-востоке Кызылординской, на западе, северо-востоке Мангыстауской, на севере области Жетісу сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.
«В Атырауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, области Ұлытау, на юго-западе, юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей и в области Абай, на востоке области Жетісу, на севере, юго-востоке, в центре Мангыстауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19, днем +27+29.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20, днем +32+34.
В Шымкенте переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22, днем +35+37.
В Акмолинской области местами гроза. Днем +24+29, ночью +16+21.
В Алматинской области днем в горах гроза. Днем +29+34, ночью +17+22.
В области Жетысу без осадков. Днем +32+37, ночью +13+18.
В Туркестанской области днем в горах гроза. Днем +32+37, ночью +17+22.
В Западно-Казахстанской области днем на западе и севере гроза. Днем +28+33, ночью +16+21.
В Атырауской области днем на западе и юге гроза. Днем +32+37, ночью +18+23.
В Мангистауской области на юго-востоке небольшой дождь. Днем +30+35, ночью +20+25.
В Актюбинской области без осадков. Днем +28+33, ночью +13+18.
В Костанайской области ночью на северо-западе, а днем на севере и востоке гроза. Днем +22+27, ночью +17+22.
В Северо-Казахстанской области местами гроза. Днем +22+27, ночью +16+21.
В Павлодарской области утром и днем на севере гроза. Днем +28+33, ночью +15+20.
В Карагандинской области ночью на западе, днем на западе и севере гроза. Днем +29+34, ночью +16+21.
В области Улытау на севере и в центре небольшой дождь с грозой. Днем +29+34, ночью +16+21.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Днем +28+33, ночью +10+15.
В области Абай без осадков. Днем +31+36, ночью +12+17.
В Кызылординской области днем в центре гроза. Днем +36+41, ночью +19+24.
В Жамбылской области утром и днем в горах на юге гроза. Днем +32+37, ночью +16+21.
«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока республики в связи с прогнозами осадков будут наблюдаться колебания уровней воды», — предупредили синоптики.