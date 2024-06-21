«Крымэнерго»: в Симферополе на 60 улицах отключат электричество 21 июня

21 июня в отдельных районах Симферополя произойдет запланированное отключение электричества. В компании «Крымэнерго» сообщили, что ведутся ремонтные работы, поэтому часть электролиний будет обесточена. В дневное время свет исчезнет по отдельным адресам на 60 улицах, 5 переулках и 2 тупиках.
Где не будет электричества в столице региона с 8.00 до 17.00:
улица Кезлев, 1, 1а, 2, 2а, 12−17;
улица Алма-Тамак, 3−59;
улица Ак-Меджит, 4−80;
улица Къаранфиль, 5−82.
улица Чехова, 118−122/43, 117−121;
переулок Братский, 2−14;
улица Братская, 57А;
переулок Полигонный, 12, 14, 15, 17;
улица Перевальная, 40−46;
улица Общественная, 18−46, 15−45;
улица Садовая, 40−72, 67−75;
улица Красная, 41;
улица Б. Хохлова, 60−84, 105−129;
улица З. Рухадзе, 50−96, 57−85;
улица Народная, 78−98, 63−77;
улица Туркенича, 19/65;
улица О. Кошевого, 94, 96, 101−105;
улица Симферопольская, 52−70, 55−69;
улица С. Тюленина, 58−62, 57−81;
улица Генерала Родионова, 68−70;
улица И. Голубца, 40−62, 3−23;
«Петровские высоты», конец улица Петровская Балка;
улица Камчатская, 2−12А, 1−9;
улица Кременчугская, 19/2;
улица Осипенко, 2А-24А, Б, 1−25А;
улица Пригородная, 17/19;
микрорайон Пригородный, МКК «Аист», 19/10, 19/19;
улица Запорожская, 1−15;
улица Строителей, 2−28, 1−37;
улица Широкая, 13−27а;
улица Л. Украинки, 56/35;
улица Желябова, 38−44, 37/1−37/11;
улица Маяковского, 6а;
улица Кизиловая, 2−8, 1−15;
улица Лозовая, 20А;
переулок Лозовой, 2−10, 1−11;
улица Марьинская, 28−30;
тупик Марьинский, 6−14, 3−9;
улица Тарабукина, 92−106, 67−109;
улица Батумская, 2−34, 1−19;
улица Качинская, 2−34, 1−33;
улица Д. Ульянова, 48−58, 29/38;
улица Самаркандская, 2;
СТ «Фотон», уч. 75, уч. 106, уч. 135;
СТ «Таврида»,
улица Беспалова, 86−122А, 85−91;
улица О. Кошевого, 64−80/2, 85−105;
улица Народная, 66−78, 53−101;
улица Туркенича, 28−32, 19.
улица Дружных, 1−13/16;
улица Механизаторов, 2−16/13, 1−13;
улица Тенистая, 2−50, 1−55;
тупик Тенистый, 2−8, 1−9;
проспект Победы, 112−140; 296−328;
улица Отважных, 2−42, 1−39;
улица Белая, 2−34, 1−37;
улица Маршала Рыбалко, 3;
улица Гридасова, 14;
улица Дмитриева, 2/17, 5.
улица Перегонец, 18−42, 21−37;
улица Титова, 2−10, 1−9;
шоссе Евпаторийское, 41/5−83/1;
шоссе Евпаторийское/КИМ, 69/56, 71/89;
переулок КИМовский, 9−13;
переулок Персиковый, 3;
улица Ракетная, 6−8, 1/83−13;
улица Хромченко, 23/5;
улица Буденного, 18−26, 17−27;
улица Грибоедова, 126−132, 75−81;
улица Дачная, 24−56, 43−61;
улица Малореченская, 2А-6/62, 5−25;
улица Луговая, 9;
улица Федотова, 54−62, 31А.