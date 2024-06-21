«Крымэнерго»: в Симферополе на 60 улицах отключат электричество 21 июня

21 июня в отдельных районах Симферополя произойдет запланированное отключение электричества. В компании «Крымэнерго» сообщили, что ведутся ремонтные работы, поэтому часть электролиний будет обесточена. В дневное время свет исчезнет по отдельным адресам на 60 улицах, 5 переулках и 2 тупиках.