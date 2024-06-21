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«Крымэнерго»: в Симферополе на 60 улицах отключат электричество 21 июня

Часть Симферополя останется без света 21 июня.

21 июня в отдельных районах Симферополя произойдет запланированное отключение электричества. В компании «Крымэнерго» сообщили, что ведутся ремонтные работы, поэтому часть электролиний будет обесточена. В дневное время свет исчезнет по отдельным адресам на 60 улицах, 5 переулках и 2 тупиках.

Где не будет электричества в столице региона с 8.00 до 17.00:

улица Кезлев, 1, 1а, 2, 2а, 12−17;

улица Алма-Тамак, 3−59;

улица Ак-Меджит, 4−80;

улица Къаранфиль, 5−82.

улица Чехова, 118−122/43, 117−121;

переулок Братский, 2−14;

улица Братская, 57А;

переулок Полигонный, 12, 14, 15, 17;

улица Перевальная, 40−46;

улица Общественная, 18−46, 15−45;

улица Садовая, 40−72, 67−75;

улица Красная, 41;

улица Б. Хохлова, 60−84, 105−129;

улица З. Рухадзе, 50−96, 57−85;

улица Народная, 78−98, 63−77;

улица Туркенича, 19/65;

улица О. Кошевого, 94, 96, 101−105;

улица Симферопольская, 52−70, 55−69;

улица С. Тюленина, 58−62, 57−81;

улица Генерала Родионова, 68−70;

улица И. Голубца, 40−62, 3−23;

«Петровские высоты», конец улица Петровская Балка;

улица Камчатская, 2−12А, 1−9;

улица Кременчугская, 19/2;

улица Осипенко, 2А-24А, Б, 1−25А;

улица Пригородная, 17/19;

микрорайон Пригородный, МКК «Аист», 19/10, 19/19;

улица Запорожская, 1−15;

улица Строителей, 2−28, 1−37;

улица Широкая, 13−27а;

улица Л. Украинки, 56/35;

улица Желябова, 38−44, 37/1−37/11;

улица Маяковского, 6а;

улица Кизиловая, 2−8, 1−15;

улица Лозовая, 20А;

переулок Лозовой, 2−10, 1−11;

улица Марьинская, 28−30;

тупик Марьинский, 6−14, 3−9;

улица Тарабукина, 92−106, 67−109;

улица Батумская, 2−34, 1−19;

улица Качинская, 2−34, 1−33;

улица Д. Ульянова, 48−58, 29/38;

улица Самаркандская, 2;

СТ «Фотон», уч. 75, уч. 106, уч. 135;

СТ «Таврида»,

улица Беспалова, 86−122А, 85−91;

улица О. Кошевого, 64−80/2, 85−105;

улица Народная, 66−78, 53−101;

улица Туркенича, 28−32, 19.

улица Дружных, 1−13/16;

улица Механизаторов, 2−16/13, 1−13;

улица Тенистая, 2−50, 1−55;

тупик Тенистый, 2−8, 1−9;

проспект Победы, 112−140; 296−328;

улица Отважных, 2−42, 1−39;

улица Белая, 2−34, 1−37;

улица Маршала Рыбалко, 3;

улица Гридасова, 14;

улица Дмитриева, 2/17, 5.

улица Перегонец, 18−42, 21−37;

улица Титова, 2−10, 1−9;

шоссе Евпаторийское, 41/5−83/1;

шоссе Евпаторийское/КИМ, 69/56, 71/89;

переулок КИМовский, 9−13;

переулок Персиковый, 3;

улица Ракетная, 6−8, 1/83−13;

улица Хромченко, 23/5;

улица Буденного, 18−26, 17−27;

улица Грибоедова, 126−132, 75−81;

улица Дачная, 24−56, 43−61;

улица Малореченская, 2А-6/62, 5−25;

улица Луговая, 9;

улица Федотова, 54−62, 31А.

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