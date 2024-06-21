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На пункте пропуска Хабаровск — Фуюань ускорили прохождение границы

Время ожидания посадки в теплоход сократилось до 40 минут.

Источник: Хабаровский край сегодня

На речном пассажирском пункте пропуска Хабаровск сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства края совместно с контрольными органами провели удачный эксперимент, который позволил сократить время прохождения пассажирами таможенного и пограничного контроля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Теперь контроль проводится сразу на двух дебаркадерах вместо одного, как это было ранее. Новшество позволило сократить время прохождения границы при въезде в страну до 30 минут, а при выезде — до 40 минут. Раньше это занимало около часа.

 — Для удобства туристов с 20 июня на речном пункте пропуска службы таможенного и пограничного контроля продолжат и далее работать на двух дебаркадерах, — уточнили в краевом Минтрансе.

Также там отметили, что на направлении Хабаровск — Фуюань с начала сезона навигации прошло уже более 9 тыс туристов.

туризм и отдых