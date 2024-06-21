На пункте пропуска Хабаровск — Фуюань ускорили прохождение границы

На речном пассажирском пункте пропуска Хабаровск сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства края совместно с контрольными органами провели удачный эксперимент, который позволил сократить время прохождения пассажирами таможенного и пограничного контроля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Теперь контроль проводится сразу на двух дебаркадерах вместо одного, как это было ранее. Новшество позволило сократить время прохождения границы при въезде в страну до 30 минут, а при выезде — до 40 минут. Раньше это занимало около часа.
— Для удобства туристов с 20 июня на речном пункте пропуска службы таможенного и пограничного контроля продолжат и далее работать на двух дебаркадерах, — уточнили в краевом Минтрансе.
Также там отметили, что на направлении Хабаровск — Фуюань с начала сезона навигации прошло уже более 9 тыс туристов.