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К бабушке на каникулы: в Приморье вдвое снижены цены на авиабилеты по краю

Скидка действует для школьников.

Источник: Primgazeta.ru

Пассажиры в возрасте от двух до 12 лет могут получить скидку на авиаперелеты по Приморскому краю. Авиакомпания «Аврора» снизила цену на билеты для юных приморцев на 50%.

Теперь стоимость перелета с учетом экономии составит:

— Владивосток — Амгу/Амгу — Владивосток: 2 225 рублей;

 — Владивосток — Дальнегорск/Дальнегорск — Владивосток: 1 470 ₽;

 — Владивосток — Кавалерово/Кавалерово —Владивосток: 1 220 ₽;

 — Владивосток — Единка/Единка — Владивосток: 2 880 ₽;

 — Владивосток — Пластун/Пластун — Владивосток: 1 480 рублей;

 — Владивосток — Преображение/Преображение — Владивосток: 1 005 ₽;

 — Владивосток — Светлая/Светлая — Владивосток: 2 965 ₽;

 — Владивосток — Терней/Терней — Владивосток: 1 700 рублей.

За подробной информацией и покупкой билета необходимо обратиться в кассы авиакомпании «Аврора» или кассы посадочных площадок.

Отметим, в Приморье хорошо развита сеть маршрутов малой авиации. Транспортная доступность не только повышает качество жизни, но и помогает развивать внутренний туризм.