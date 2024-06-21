К бабушке на каникулы: в Приморье вдвое снижены цены на авиабилеты по краю

Пассажиры в возрасте от двух до 12 лет могут получить скидку на авиаперелеты по Приморскому краю. Авиакомпания «Аврора» снизила цену на билеты для юных приморцев на 50%.
Теперь стоимость перелета с учетом экономии составит:
— Владивосток — Амгу/Амгу — Владивосток: 2 225 рублей;
— Владивосток — Дальнегорск/Дальнегорск — Владивосток: 1 470 ₽;
— Владивосток — Кавалерово/Кавалерово —Владивосток: 1 220 ₽;
— Владивосток — Единка/Единка — Владивосток: 2 880 ₽;
— Владивосток — Пластун/Пластун — Владивосток: 1 480 рублей;
— Владивосток — Преображение/Преображение — Владивосток: 1 005 ₽;
— Владивосток — Светлая/Светлая — Владивосток: 2 965 ₽;
— Владивосток — Терней/Терней — Владивосток: 1 700 рублей.
За подробной информацией и покупкой билета необходимо обратиться в кассы авиакомпании «Аврора» или кассы посадочных площадок.
Отметим, в Приморье хорошо развита сеть маршрутов малой авиации. Транспортная доступность не только повышает качество жизни, но и помогает развивать внутренний туризм.