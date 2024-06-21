Утилизацию зоошлаков обсудили в Правительстве региона

Генеральный директор Ассоциации развития вторичного использования сырья (АРВИС) Золотова Ирина представила доклад о применении золошлаков в качестве техногенного грунта. Она подчеркнула, что это позволяет снизить объемы отходов на полигонах и уменьшить их негативное воздействие на природу. Байкальская энергетическая компания поделилась своим опытом в утилизации золошлаковых отходов. Доцент кафедры автомобильных дорог ИРНИТУ, Надежда Слободчикова, рассказала о проекте использования золошлаков для земляного полотна автомобильных дорог, реализованного совместно с ООО «Иркутскзолопродукт». В рамках проекта использовали золошлаки ТЭЦ-10 из Ангарска для строительства участка дороги длиной 150 метров.