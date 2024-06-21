Утилизацию зоошлаков обсудили в Правительстве региона

20-го июня в Правительстве Иркутской области состоялось первое заседание рабочей группы, посвященное повышению объемов утилизации золошлаковых отходов V класса опасности (ЗШО). Основное внимание было уделено потенциалу использования золошлаков в различных областях, включая техногенные грунты для полигонов ТКО и ТБО, а также другие объекты негативного воздействия на окружающую среду.
Генеральный директор Ассоциации развития вторичного использования сырья (АРВИС) Золотова Ирина представила доклад о применении золошлаков в качестве техногенного грунта. Она подчеркнула, что это позволяет снизить объемы отходов на полигонах и уменьшить их негативное воздействие на природу. Байкальская энергетическая компания поделилась своим опытом в утилизации золошлаковых отходов. Доцент кафедры автомобильных дорог ИРНИТУ, Надежда Слободчикова, рассказала о проекте использования золошлаков для земляного полотна автомобильных дорог, реализованного совместно с ООО «Иркутскзолопродукт». В рамках проекта использовали золошлаки ТЭЦ-10 из Ангарска для строительства участка дороги длиной 150 метров.
— Активное вовлечение золошлаков в различные сферы деятельности в Иркутской области позволит существенно уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, рационально распределить вторичные материальные ресурсы и отказаться от инвестиций в строительство новых золошлакоотвалов, — рассказала министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.
Участники также обсудили возможность использования золошлаковых материалов для повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. По итогам заседания будет проработан вопрос использования ЗШО на объектах размещения отходов в области. Согласно энергетической стратегии Российской Федерации, на период до 2035 года, необходимо достичь уровня 50% утилизации золошлаков от годового объема их образования.