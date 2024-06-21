В Троицу новокузнечан до городских кладбищ развезёт общественный транспорт

23 июня в День Святой Троицы в Новокузнецке с 09:00 до 18:00 будут работать дополнительные автобусные маршруты. Горожане смогут беспроблемно добраться до кладбищ.
Спецрейсы организуют по маршрутам: «Космонавтов — АТС — Ильинское кладбище», «ДК Алюминщиков — Кузнецкое кладбище», «Вокзал — Редаковское кладбище», «Площадь побед — Митинское кладбище», «Вокзал — Бунгурское кладбище», «Мурманская — Байдаевское кладбище».
Для информирования жителей по вопросам работы дополнительных автобусных рейсов организована горячая линия. Тел. 74−01−95.