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В Троицу новокузнечан до городских кладбищ развезёт общественный транспорт

В городе 23 июня будут организованы шесть автобусных спецмаршрутов.

23 июня в День Святой Троицы в Новокузнецке с 09:00 до 18:00 будут работать дополнительные автобусные маршруты. Горожане смогут беспроблемно добраться до кладбищ.

Спецрейсы организуют по маршрутам: «Космонавтов — АТС — Ильинское кладбище», «ДК Алюминщиков — Кузнецкое кладбище», «Вокзал — Редаковское кладбище», «Площадь побед — Митинское кладбище», «Вокзал — Бунгурское кладбище», «Мурманская — Байдаевское кладбище».

Для информирования жителей по вопросам работы дополнительных автобусных рейсов организована горячая линия. Тел. 74−01−95.