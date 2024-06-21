Дождь и солнечная погода будут сменять друг друга в Приморье

В понедельник, 24 июня, на территории Приморья пройдут дожди практически во всех населенных пунктах. При этом во вторник уже должно выглянуть солнце, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Согласно данным Примгидромета, 24 июня средняя температура воздуха по краю составит +5…+18 °С. К вечеру осадки должны перестать. Во Владивостоке так пройдет дождь, столбики термометра покажут +15…+18 °С.
Во вторник, 25 июня распространится гребень антициклона. Дожди уйдут, потеплеет. В дальневосточной столице ожидается небольшой дождь ночью, а вот днем будет ясно. Температура воздуха составит +19…+22 °С.
В среду, 26 июня, без осадков. Воздух погреется до +19…+27 °С. Во Владивостоке малооблачно, до +23…+26 °С.
Ранее «КП» писала о дальневосточной депрессии и ее борьбе с антициклонном.