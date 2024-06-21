«СКА-Хабаровск» покинули Илья Петров, Андрей Никитин, Олег Кожемякин и Томас Рукас

— Дорогие болельщики, я хочу сказать вам огромное спасибо за эти два сезона, — передал Илья Петров через пресс-службу ФК «СКА-Хабаровск». — Всегда буду с теплотой вспоминать этот период моей карьеры, на домашних матчах всегда была отличная атмосфера. Думаю, мы ещё увидимся на стадионе имени Ленина, до свидания!