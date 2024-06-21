«СКА-Хабаровск» покинули Илья Петров, Андрей Никитин, Олег Кожемякин и Томас Рукас

Расположение ФК «СКА-Хабаровск» перед началом сезона Первенства РФ по футболу Первой лиги сезона 2024/25 годов покинули ещё четыре заметных и популярных у местных любителей спорта игрока. В новом сезоне в составе дальневосточных армейцев не будет вингера Андрея Никитина, у которого закончился срок аренды, а также Ильи Петрова, Олега Кожемякина и Томаса Рукаса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Илья Петров два сезона подряд становился лучшим игроком нашего клуба по системе «гол+пас». Всего в цветах СКА он забил 11 мячей и отдал 12 передач в 68 матчах. Олег Кожемякин стал главным бомбардиром красно-синих в прошедшем сезоне МЕЛБЕТ-Первой Лиги с 6 голами. Суммарно за клуб центральный защитник провёл 33 матча.
— Дорогие болельщики, я хочу сказать вам огромное спасибо за эти два сезона, — передал Илья Петров через пресс-службу ФК «СКА-Хабаровск». — Всегда буду с теплотой вспоминать этот период моей карьеры, на домашних матчах всегда была отличная атмосфера. Думаю, мы ещё увидимся на стадионе имени Ленина, до свидания!