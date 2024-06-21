На севере Приморья разворачивают пункты временного размещения людей

В северных районах Приморья сложилась критическая ситуация из-за паводков, вызванных интенсивными осадками. В ответ на угрозу усиления наводнений власти региона приняли меры по обеспечению безопасности граждан, развернув пункты временного размещения (ПВР) в Чугуевском и Дальнереченском районах, а также в городе Дальнереченск, где местные жители могут найти убежище. В связи с продолжающимися дождями в регионе сохраняется штормовое предупреждение.
По данным правительства региона, в Дальнереченском районе функционируют ПВР в образовательных учреждениях сёл Веденка, Ракитное, Сальское и Малиново, где также активно работают спасательные группы. Они занимаются откачкой воды возле дамбы в селе Соловьёвка и увеличением высоты водоотводного канала в селе Сальском. В самом Дальнереченске развернуты пять ПВР в школах № 2, 3, 5, 12 и Промышленно-технологическом колледже, где также объявлен режим повышенной готовности.
В Чугуевском округе создан дополнительный пункт временного размещения в школе № 16 села Верхний Перевал, где, как и в Пограничном округе, введён режим повышенной готовности из-за переливов на дорогах. В Красноармейском округе режим чрезвычайной ситуации расширен на сёла Красный Кут и Дерсу, помимо села Новокрещенка, где он был объявлен ранее. В Новокрещенке для связи с внешним миром продолжает функционировать лодочная переправа.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Приморского края подчёркивает, что все населённые пункты обеспечены необходимыми товарами, включая топливо, медикаменты и продукты питания. При возможном дальнейшем повышении уровня воды в реках ожидается подтопление приусадебных участков в сёлах Вострецово и Красный Яр. Жителям рекомендуется следовать указаниям местных властей и соблюдать меры предосторожности, учитывая, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Спасательные службы, дорожные и энергетические службы находятся в состоянии повышенной готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.