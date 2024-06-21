На севере Приморья разворачивают пункты временного размещения людей

По данным правительства региона, в Дальнереченском районе функционируют ПВР в образовательных учреждениях сёл Веденка, Ракитное, Сальское и Малиново, где также активно работают спасательные группы. Они занимаются откачкой воды возле дамбы в селе Соловьёвка и увеличением высоты водоотводного канала в селе Сальском. В самом Дальнереченске развернуты пять ПВР в школах № 2, 3, 5, 12 и Промышленно-технологическом колледже, где также объявлен режим повышенной готовности.