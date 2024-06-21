Полицейские спасли от гибели питона по кличке Питоша в Иркутской области

В Братске сотрудники патрульно-постовой службы спасли питона по кличке Питоша и вернули владельцам. Рептилия провела на улице две недели и едва не погибла от обезвоживания. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
«Во время патрулирования проезжая по двору улицы Мирак нам обратился мужчина, который рассказал, что возле дома № 26 лежит змея. Мы не испугались, наоборот было интересно. Подходили к змее осторожно, так не знали ядовитая она или нет», — рассказал старший лейтенант полиции Александр Лунин.
Позже полицейские узнали, что это питон. Они сделали поквартирный обход и выяснили, что хозяева проживают на 4 этаже. Но дома никого не было, тогда рептилию положили в коробку и передали соседям, которые отдали Питошу владельцам.
Хозяйка змеи рассказала, что перед линькой Питоша становится активным. Он открыл крышку террариума и выполз. Женщина думала, что он поползает и вернётся обратно, но ночью Питоша решил обследовать территорию и выскочил через окно и упал вниз. Жительница поблагодарила сотрудников полиции за спасение любимца.
В МВД рассказали, что старший лейтенант полиции Александр Лунин уже не первый раз спасает животных. Ранее сотрудник подобрал сиамского кота Рекса, попавшего под колёса машины.