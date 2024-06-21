Смена циклонов окажет влияние на территорию Хабаровского края

— Всё дело в том, что ранее Охотский антициклон устанавливался немного позже и по продолжительности был короче, а в этом году он установился раньше и уже 1,5 месяца оказывает влияние на нашу территорию. Большую часть месяца мы находимся в области пониженного давления, которое способствует выпадению осадков и температурному режиму ниже нормы. К концу месяца Охотский антициклон будет потихонечку уходить на восток и даст дорогу западным атмосферным фронтам, которые принесут с собой тёплую, летнюю погоду, — прокомментировала Галина Брынцева.