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Смена циклонов окажет влияние на территорию Хабаровского края

Специалисты Гидрометцентра поделились с ИА AmurMedia прогнозом.

Сейчас в Вашингтоне: +26° 5 м/с 65% 767 мм рт. ст. +23°
Источник: Freepik

«У природы нет плохой погоды…» — многие, вероятно, не согласятся. Начало летнего сезона не принесло с собой ожидаемого тепла. Не согревающие лучи, а освежающую прохладу преподнесла погода. С чем связаны такие похолодания, аномальны они или закономерны, разбирался корреспондент ИА AmurMedia.

— Холодно, очень холодно особенно по утрам. С нетерпением ждала лета. Хотелось позагорать, прогуляться вечером по набережной с подругами, платье красивое надеть, а не в куртке ходить. Лето у нас и так короткое, не радует его начало, — пожаловалась горожанка Евгения.

Действительно, температурный фон больше напоминает какой-нибудь конец сентября, только зеленый. Неустойчивая, местами дождливая погода сохранится в крае до конца месяца, заявляют синоптики. Как отметила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Галина Брынцева, на погоду оказывает влияние Охотский антициклон, именно он даёт более холодный температурный режим. Для Хабаровского края, как выяснилось, это вполне нормальное явление — наша местная, территориальная особенность.

— Всё дело в том, что ранее Охотский антициклон устанавливался немного позже и по продолжительности был короче, а в этом году он установился раньше и уже 1,5 месяца оказывает влияние на нашу территорию. Большую часть месяца мы находимся в области пониженного давления, которое способствует выпадению осадков и температурному режиму ниже нормы. К концу месяца Охотский антициклон будет потихонечку уходить на восток и даст дорогу западным атмосферным фронтам, которые принесут с собой тёплую, летнюю погоду, — прокомментировала Галина Брынцева.

Погодные условия не могли сказаться на тех, кто вкладывает немалые усилия на своих сотках. Какие надежды возлагает на свой будущий урожай, рассказала дачница и заядлая рыбачка Любовь Османова.

— Июнь очень холодный, ничего не растёт. Растениям нужно тепло. Высадила огурчики на улице, они взошли, по два листика выросли и всё. В теплице, конечно, будет урожай огурцов, а в грунте не знаю. Дожди помешали. Картофельные грядки все в воде. Каким будет урожай не понятно и будет ли вообще. Да и, карась не ловится, погода мешает. Ветер, клёва не видно, — посетовала Любовь Османова.

Скоро в свои права вступит июль. Горожане живут надеждой, что середина лета всё же порадует их тёплой погодой и солнечными лучами.

— Среднесуточная температура июля в пределах 22 градусов. Количество осадков в пределах от 100 до 150 мм. Июль должен быть тёплым и комфортным, — заверила Галина Брынцева.

Надежда, что лето будет тёплым и солнечным, всё же есть! Насколько оправдается прогноз, покажет время.