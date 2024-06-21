Смена циклонов окажет влияние на территорию Хабаровского края

«У природы нет плохой погоды…» — многие, вероятно, не согласятся. Начало летнего сезона не принесло с собой ожидаемого тепла. Не согревающие лучи, а освежающую прохладу преподнесла погода. С чем связаны такие похолодания, аномальны они или закономерны, разбирался корреспондент ИА AmurMedia.
— Холодно, очень холодно особенно по утрам. С нетерпением ждала лета. Хотелось позагорать, прогуляться вечером по набережной с подругами, платье красивое надеть, а не в куртке ходить. Лето у нас и так короткое, не радует его начало, — пожаловалась горожанка Евгения.
— Всё дело в том, что ранее Охотский антициклон устанавливался немного позже и по продолжительности был короче, а в этом году он установился раньше и уже 1,5 месяца оказывает влияние на нашу территорию. Большую часть месяца мы находимся в области пониженного давления, которое способствует выпадению осадков и температурному режиму ниже нормы. К концу месяца Охотский антициклон будет потихонечку уходить на восток и даст дорогу западным атмосферным фронтам, которые принесут с собой тёплую, летнюю погоду, — прокомментировала Галина Брынцева.
Погодные условия не могли сказаться на тех, кто вкладывает немалые усилия на своих сотках. Какие надежды возлагает на свой будущий урожай, рассказала дачница и заядлая рыбачка Любовь Османова.
— Июнь очень холодный, ничего не растёт. Растениям нужно тепло. Высадила огурчики на улице, они взошли, по два листика выросли и всё. В теплице, конечно, будет урожай огурцов, а в грунте не знаю. Дожди помешали. Картофельные грядки все в воде. Каким будет урожай не понятно и будет ли вообще. Да и, карась не ловится, погода мешает. Ветер, клёва не видно, — посетовала Любовь Османова.
Скоро в свои права вступит июль. Горожане живут надеждой, что середина лета всё же порадует их тёплой погодой и солнечными лучами.
— Среднесуточная температура июля в пределах 22 градусов. Количество осадков в пределах от 100 до 150 мм. Июль должен быть тёплым и комфортным, — заверила Галина Брынцева.
Надежда, что лето будет тёплым и солнечным, всё же есть! Насколько оправдается прогноз, покажет время.