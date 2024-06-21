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Без дождей и до +27°С ожидается в Беларуси в пятницу

Во всех областных центрах, а также белорусской столице сегодня будет без дождей и снова установится жаркая погода.

Сейчас в Вашингтоне: +26° 5 м/с 65% 767 мм рт. ст. +23°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений в Беларуси в пятницу не ожидается, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Ветер западный 4−9 м/с. Дневная температура воздуха составит +21…+27°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Могилеве в понедельник ожидается переменная облачность и будет без дождей. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +22…+24°C. Ветер западный 4−9 м/с.

В Витебске будут аналогичные погодные условия: переменная облачность, без осадков, +21…+23°C, ветер западный 4−9 м/с. Так же будет в Гомеле и в Гродно, но ожидается более высокое значение температуры воздуха — +23…+25°C.

Самая жаркая погода в пятницу установится в Бресте, а воздух прогреется до +25…+27°C. В городе над Бугом сегодня будет переменная облачность и тоже без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с.