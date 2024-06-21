Без дождей и до +27°С ожидается в Беларуси в пятницу

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений в Беларуси в пятницу не ожидается, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Ветер западный 4−9 м/с. Дневная температура воздуха составит +21…+27°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Могилеве в понедельник ожидается переменная облачность и будет без дождей. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +22…+24°C. Ветер западный 4−9 м/с.
В Витебске будут аналогичные погодные условия: переменная облачность, без осадков, +21…+23°C, ветер западный 4−9 м/с. Так же будет в Гомеле и в Гродно, но ожидается более высокое значение температуры воздуха — +23…+25°C.
Самая жаркая погода в пятницу установится в Бресте, а воздух прогреется до +25…+27°C. В городе над Бугом сегодня будет переменная облачность и тоже без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с.