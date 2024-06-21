В Алматы должникам за тепло отключат горячую воду

«Теперь ежедневно несколько десятков неплательщиков, которые имеют долги перед Алматинскими тепловыми сетями, лишаются доступа к горячей воде. Необходимо отметить, что при отсутствии оплаты два и более месяцев потребитель переходит в категорию должника и получает уведомление о необходимости погасить задолженность. Если должник так и не оплачивает долг, принимаются другие меры, в том числе отключение горячей воды», — заявили в ТОО «Алматинские тепловые сети».