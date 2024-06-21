В Алматы должникам за тепло отключат горячую воду

АЛМАТЫ, 21 июн — Sputnik. Долги за тепловую энергию коммунальщики Алматы намерены взыскивать с абонентов через суд и отключать их от горячего водоснабжения до полного погашения долгов, сообщили в городском акимате.
Общая задолженность за уже использованные горячую воду и отопление на сегодня достигла порядка 2,1 млрд тенге.
«Теперь ежедневно несколько десятков неплательщиков, которые имеют долги перед Алматинскими тепловыми сетями, лишаются доступа к горячей воде. Необходимо отметить, что при отсутствии оплаты два и более месяцев потребитель переходит в категорию должника и получает уведомление о необходимости погасить задолженность. Если должник так и не оплачивает долг, принимаются другие меры, в том числе отключение горячей воды», — заявили в ТОО «Алматинские тепловые сети».
Отмечается, что с начала текущего года в Алматы за неоплаченную теплоэнергию уже отключили 1 610 абонентов. На сегодняшний день арест уже наложен на 1212 потребителей, не оплативших предприятию за отопление и горячую воду, арестовано 355 банковских счетов, запрещен выезд из Казахстана 165 гражданам, вовремя не погасившим платежи.
«Напоминаем, что взимание задолженностей за потребленную теплоэнергию путем удовлетворения судом поданных исков предусматривает арест на движимое и недвижимое имущество неплательщика, автотранспорт, банковские счета, введение ограничения на выезд за пределы страны, приостановление лицензий на все виды деятельности и оформление документов с госорганов», — говороится в сообщении.
Кроме того, согласно действующему законодательству наличие задолженностей по коммунальным услугам (информация о должниках предоставляется по требованию государственного кредитного бюро) также учитывается при выдаче кредита.
Тепловики сообщили, что мероприятия по взысканию задолженности ведутся на постоянной основе. Поэтому ТОО «АлТС» призывает горожан как можно быстрее закрыть свои долги и ответственно подойти к своевременной оплате счетов за коммунальные услуги.