Сотрудники МЧС следят за гидрологической обстановкой на реках Хабаровского края

На реках в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах ведется круглосуточный контроль гидрологической обстановки специалистами МЧС России. Из-за прошедших осадков прогнозируется повышение уровня воды в реке Уссури от села Лончаково до села Новосоветское с 22 по 27 июня, что может привести к подтоплению огородов, приусадебных участков и участков дорог в населенных пунктах и за их пределами. Угрозы жилым домам в настоящее время нет. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«По состоянию на 12 часов 21 июня не поступало сообщений о подтоплениях в населенных пунктах. Центр управления в кризисных ситуациях организовал постоянное взаимодействие со специалистами Дальневосточного УГМС, ЕДДС районов и главами поселений. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС готовы к реагированию на происшествия», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Жителям рекомендуется во время паводка соблюдать все меры предосторожности, принять необходимые меры для защиты своего имущества и, если возможно, избегать выхода в лес и на водоемы.