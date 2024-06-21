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Сотрудники МЧС следят за гидрологической обстановкой на реках Хабаровского края

Уровень воды в Уссури может подняться.

Источник: Комсомольская правда

На реках в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах ведется круглосуточный контроль гидрологической обстановки специалистами МЧС России. Из-за прошедших осадков прогнозируется повышение уровня воды в реке Уссури от села Лончаково до села Новосоветское с 22 по 27 июня, что может привести к подтоплению огородов, приусадебных участков и участков дорог в населенных пунктах и за их пределами. Угрозы жилым домам в настоящее время нет. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«По состоянию на 12 часов 21 июня не поступало сообщений о подтоплениях в населенных пунктах. Центр управления в кризисных ситуациях организовал постоянное взаимодействие со специалистами Дальневосточного УГМС, ЕДДС районов и главами поселений. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС готовы к реагированию на происшествия», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителям рекомендуется во время паводка соблюдать все меры предосторожности, принять необходимые меры для защиты своего имущества и, если возможно, избегать выхода в лес и на водоемы.

МЧС