Сотрудники МЧС следят за гидрологической обстановкой на реках Хабаровского края

На реках в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах ведется круглосуточный контроль гидрологической обстановки специалистами МЧС России. Из-за прошедших осадков прогнозируется повышение уровня воды в реке Уссури от села Лончаково до села Новосоветское с 22 по 27 июня, что может привести к подтоплению огородов, приусадебных участков и участков дорог в населенных пунктах и за их пределами. Угрозы жилым домам в настоящее время нет. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".