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У Крымского моста выросла очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в пятницу образовалась очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По данным на 7:00 в очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств», — сказано в сообщении.

При этом выезд из Крыма остается свободным — со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.