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Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле

В июле 2024 года казахстанцы смогут насладиться дополнительным выходным из-за Дня столицы — всего в следующем месяце ожидается 9 выходных дней, передает NUR.KZ.

Согласно календарю праздничных и выходных дней на официальном сайте «Электронного правительства», выходной в июле 2024 года в честь Дня столицы с субботы, 6 июля, переносится на понедельник, 8 июля.

Такой график — для тех, кто работает 5 дней в неделю, а для тех, кто работает по шестидневной рабочей неделе, ситуация будет иной. Для них 8 июля будет обычным рабочим днем.

Отметим, что 6 июля 1994 года Верховный совет РК постановил принять предложение президента Казахстана о переносе столицы республики из Алматы в город Акмолу (ныне Астана). При этом официально Акмола была объявлена столицей Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года.

Согласно закону «О праздниках в РК», День столицы, 6 июля, является государственным праздником. Государственные праздники — праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан.

Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

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