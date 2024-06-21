Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле

Согласно календарю праздничных и выходных дней на официальном сайте «Электронного правительства», выходной в июле 2024 года в честь Дня столицы с субботы, 6 июля, переносится на понедельник, 8 июля.
Такой график — для тех, кто работает 5 дней в неделю, а для тех, кто работает по шестидневной рабочей неделе, ситуация будет иной. Для них 8 июля будет обычным рабочим днем.
Отметим, что 6 июля 1994 года Верховный совет РК постановил принять предложение президента Казахстана о переносе столицы республики из Алматы в город Акмолу (ныне Астана). При этом официально Акмола была объявлена столицей Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года.
Согласно закону «О праздниках в РК», День столицы, 6 июля, является государственным праздником. Государственные праздники — праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан.
Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.