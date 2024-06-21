На Средний Урал надвигается циклон, бесчинствовавший в Москве

«В середине дня в регион поступит порция тропической воздушной массы, распространяющейся с южного направления перед холодным фронтом в передней части циклона над Архангельской областью. Это тот самый атмосферный фронт, что накануне прошел через Москву. К вечеру фронт вплотную подступит к западным границам области», — сообщил Алексей Пулин.