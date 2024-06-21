На Средний Урал надвигается циклон, бесчинствовавший в Москве

«В середине дня в регион поступит порция тропической воздушной массы, распространяющейся с южного направления перед холодным фронтом в передней части циклона над Архангельской областью. Это тот самый атмосферный фронт, что накануне прошел через Москву. К вечеру фронт вплотную подступит к западным границам области», — сообщил Алексей Пулин.
По его словам, вторжение холодного воздуха будут предварять дожди и грозы, которые разразятся в Свердловской области вечером 21 июня.
Он спрогнозировал жаркие выходные, однако с начала следующей недели температуры воздуха начнут снижаться с +22 градусов в понедельник, 24 июня до +17 в четверг, 27 июня.
Накануне холодный фронт прошел через Москву, принеся ураганный ветер и даже смерчи. В результате принесенных стихией разрушений пострадали и даже погибли люди.