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На Средний Урал надвигается циклон, бесчинствовавший в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня, ФедералПресс. На Средний Урал идет разрушительный циклон, бушевавший в Москве. Как написал в своем телеграм-канале синоптик Алексей Пулин, холодный фронт подступит к границам региона вечером 21 июня.

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Источник: РИА "Новости"

«В середине дня в регион поступит порция тропической воздушной массы, распространяющейся с южного направления перед холодным фронтом в передней части циклона над Архангельской областью. Это тот самый атмосферный фронт, что накануне прошел через Москву. К вечеру фронт вплотную подступит к западным границам области», — сообщил Алексей Пулин.

По его словам, вторжение холодного воздуха будут предварять дожди и грозы, которые разразятся в Свердловской области вечером 21 июня.

Он спрогнозировал жаркие выходные, однако с начала следующей недели температуры воздуха начнут снижаться с +22 градусов в понедельник, 24 июня до +17 в четверг, 27 июня.

Накануне холодный фронт прошел через Москву, принеся ураганный ветер и даже смерчи. В результате принесенных стихией разрушений пострадали и даже погибли люди.