В Красноярском крае началась реставрация деревянной Ольгинской церкви

Пару слов об истории объекта. Деревянный храм был построен в 1897—1899 годах во время прокладки Средне-Сибирского участка Великого Сибирского Пути. На средства прихожан и фонда имени императора Александра III. В 2000-х годах ее частично ремонтировали. В 2005 году признали объектом культурного наследия регионального значения.