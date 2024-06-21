В Красноярском крае началась реставрация деревянной Ольгинской церкви

В селе Ольгино (Уярский район) начинается реставрация старинного храма святой равноапостольной княгини Ольги. Подрядчик почти месяц занимается подготовительными работами на объекте. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской епархии.
За реставрацией стоит Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. В начале текущего года были выделены деньги на проект, разработала документация, выбрана подрядная организация.
Пару слов об истории объекта. Деревянный храм был построен в 1897—1899 годах во время прокладки Средне-Сибирского участка Великого Сибирского Пути. На средства прихожан и фонда имени императора Александра III. В 2000-х годах ее частично ремонтировали. В 2005 году признали объектом культурного наследия регионального значения.