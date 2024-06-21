Похолодание до +14 и ливни идут на смену жаре в Волгограде и области

Согласно данным Волгоградского ЦГМС, минувшей ночью на регион обрушился сильный ветер, его порывы местами усилились до 23 м/с. Он принес собой прохладу, столбики термометров опустились до +17… +22 градусов, а местами стало и вовсе свежо — до +14 градусов.
Днем 21 июня воздух прогреется до +22…+27 градусов, на юге области жарче — до +36 градусов.
В самом Волгограде в пятницу столбики термометров покажут +22… +25 градусов. Синоптики предупреждают о дождях, которые местами перейдут в ливни с грозами.