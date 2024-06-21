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Похолодание до +14 и ливни идут на смену жаре в Волгограде и области

В ближайшие дни в Волгоградской области ожидается заметное снижение температуры воздуха.

Сейчас в Вашингтоне: +25° 4 м/с 69% 767 мм рт. ст. +23°

Согласно данным Волгоградского ЦГМС, минувшей ночью на регион обрушился сильный ветер, его порывы местами усилились до 23 м/с. Он принес собой прохладу, столбики термометров опустились до +17… +22 градусов, а местами стало и вовсе свежо — до +14 градусов.

Днем 21 июня воздух прогреется до +22…+27 градусов, на юге области жарче — до +36 градусов.

В самом Волгограде в пятницу столбики термометров покажут +22… +25 градусов. Синоптики предупреждают о дождях, которые местами перейдут в ливни с грозами.