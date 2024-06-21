В двух районах Новосибирска могут ввести режим повышенной готовности из-за паводка

В рамках предполагаемого режима повышенной готовности будут задействованы городские и районные комиссии по ЧС, департамент по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, а также ЕДДС. После подписания постановления планируется создание оперативного штаба по ликвидации последствий возможного наводнения в указанных районах, который возглавит начальник департамента по ЧС Сергей Куценко.