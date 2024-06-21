В двух районах Новосибирска могут ввести режим повышенной готовности из-за паводка

По проекту постановления мэрии, опубликованному на официальном сайте, предпринимаются оперативные меры для предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной с возможным подтоплением дачных товариществ в пойме реки Оби.
В рамках предполагаемого режима повышенной готовности будут задействованы городские и районные комиссии по ЧС, департамент по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, а также ЕДДС. После подписания постановления планируется создание оперативного штаба по ликвидации последствий возможного наводнения в указанных районах, который возглавит начальник департамента по ЧС Сергей Куценко.
Кроме того, проект предусматривает оказание помощи населению и готовность пунктов временного размещения для эвакуированных людей, которые будут размещены в учебных заведениях.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в двух районах Новосибирска возможно подтопление дачных участков из-за увеличения сбросов.