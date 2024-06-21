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В двух районах Новосибирска могут ввести режим повышенной готовности из-за паводка

В связи с угрозой паводка в Первомайском и Советском районах Новосибирска могут ввести режим повышенной готовности.

Источник: РИА "Новости"

По проекту постановления мэрии, опубликованному на официальном сайте, предпринимаются оперативные меры для предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной с возможным подтоплением дачных товариществ в пойме реки Оби.

В рамках предполагаемого режима повышенной готовности будут задействованы городские и районные комиссии по ЧС, департамент по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, а также ЕДДС. После подписания постановления планируется создание оперативного штаба по ликвидации последствий возможного наводнения в указанных районах, который возглавит начальник департамента по ЧС Сергей Куценко.

Кроме того, проект предусматривает оказание помощи населению и готовность пунктов временного размещения для эвакуированных людей, которые будут размещены в учебных заведениях.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в двух районах Новосибирска возможно подтопление дачных участков из-за увеличения сбросов.