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Вода в Иртыше опустилась ниже опасной отметки на севере Омской области

Опускается и уровень реки Ишим.

Источник: Om1.ru

На севере Омской области продолжает снижать уровень воды в реках после масштабного паводка. В районе Усть-Ишима вода в Иртыше утром 21 июня опустилась ниже опасной отметки, уровень реки составил 819 см. Также продолжает уходить вода в реке Ишим, у села Орехово уровень составляет 1 164 см.

При этом на севере региона остаются затоплены 139 домов в шести населённых пунктах. Как рассказал глава региона Виталий Хоценко, работа пунктов временного размещения продолжается. В ПВР остаются 54 человека, они обеспечены всем необходимым. Кроме того, в населённых пунктах продолжают работать представители министерств, спасатели, МЧС и полиция.

Отметим, по мере ухода воды из жилых домов и социальных объектов, начинается их просушка тепловыми пушками, также проводится дезинфекция помещений.