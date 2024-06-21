Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозах и сильном ветре на этих выходных

В субботу и воскресенье (22 и 23 июня) на погоду в республике будет влиять атмосферные фронты южного циклона. Так, 22 июня местами пройдут дожди, в некоторых районах сильные, будут грозы и сильный ветер с порывами до 20 м/с, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.