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Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозах и сильном ветре на этих выходных

Погода в республике будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов южного циклона.

Сейчас в Вашингтоне: +24° 3 м/с 69% 766 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

В субботу и воскресенье (22 и 23 июня) на погоду в республике будет влиять атмосферные фронты южного циклона. Так, 22 июня местами пройдут дожди, в некоторых районах сильные, будут грозы и сильный ветер с порывами до 20 м/с, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

Ночью температура воздуха в эти выходные ожидается в пределах от +10 до +16, днем в субботу — от +21 до +26 градусов, в воскресенье — от +19 до +24.

В начале следующей недели, по предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, погода в регионе все так же будет иметь неустойчивый характер. Дожди и грозы продолжатся. Днем столбики термометров максимум поднимутся до отметки в +25 градусов.