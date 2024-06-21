Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозах и сильном ветре на этих выходных

В субботу и воскресенье (22 и 23 июня) на погоду в республике будет влиять атмосферные фронты южного циклона. Так, 22 июня местами пройдут дожди, в некоторых районах сильные, будут грозы и сильный ветер с порывами до 20 м/с, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.
Ночью температура воздуха в эти выходные ожидается в пределах от +10 до +16, днем в субботу — от +21 до +26 градусов, в воскресенье — от +19 до +24.
В начале следующей недели, по предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, погода в регионе все так же будет иметь неустойчивый характер. Дожди и грозы продолжатся. Днем столбики термометров максимум поднимутся до отметки в +25 градусов.