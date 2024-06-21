В 10 вузах Узбекистана откроют высшие инженерные школы

«В этих школах будут реализованы двухлетние программы магистратуры, кандидаты будут отбираться на основе заказов производителей. В первый год студенты будут проектировать новые продукты по заказам предприятий, проводить научные исследования и обучаться по углубленным модульным программам. Во второй год они будут тестировать на предприятиях технологические процессы, связанные с созданием опытно-конструкторских образцов новых продуктов», — говорится в сообщении.