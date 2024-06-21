В 10 вузах Узбекистана откроют высшие инженерные школы

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Узбекистане при десяти вузах откроют высшие инженерные школы, в наблюдательный совет которых войдут не только ученые, но и представители партнерских предприятий, сообщает пресс-служба президента.
Об этом шла речь в ходе посещения Шавкатом Мирзиёевым инновационного учебно-производственного технопарка «Inno» в Алмазарском районе Ташкента.
«Президенту представлена деятельность высших инженерных школ, создаваемых при Ташкентском государственном техническом университете, Бухарском инженерно-технологическом институте, Ташкентском государственном транспортном университете, Ферганском политехническом институте, Ташкентском архитектурно-строительном университете и Ташкентском университете информационных технологий», — говорится в сообщении.
Ранее в соответствующем постановлении он определил ряд задач в этом направлении. Согласно документу, совершенствуется организационно-управленческая деятельность высших учебных заведений, готовящих кадры в инженерно-технической сфере. Существующие учебные программы изучают и коренным образом изменяют в соответствии с современными технологиями и требованиями работодателей.
Главе республики рассказали, что на первом этапе откроют высшие инженерные школы при 10 вузах. В наблюдательный совет школ войдут не только ученые, но и представители партнерских предприятий.
«В этих школах будут реализованы двухлетние программы магистратуры, кандидаты будут отбираться на основе заказов производителей. В первый год студенты будут проектировать новые продукты по заказам предприятий, проводить научные исследования и обучаться по углубленным модульным программам. Во второй год они будут тестировать на предприятиях технологические процессы, связанные с созданием опытно-конструкторских образцов новых продуктов», — говорится в сообщении.
Предприятия будут финансово поддерживать создание и оснащение лабораторий в высших инженерных школах. Государство также выделит средства из бюджета на эти цели.
Мирзиёев акцентировал внимание на практической применимости и эффективности научных исследований в высших учебных заведениях.
Также он ознакомился с изобретениями и инновационными разработками исследователей. В их числе — энергоэффективные устройства, система охлаждения, защищающая трансформаторы от перегревания под нагрузкой, химические реагенты, важные для нефтегазовой отрасли, современные подходы в строительстве, в том числе дорожном, инженерные проекты для гидросооружений и современные решения в области информационных технологий.